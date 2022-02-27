【新股IPO】富衛據報最快周一提交上市申請　集資約10億美元、最快上半年掛牌

▲ 富衛據報最快周一提交上市申請，集資約10億美元、最快上半年掛牌。

《彭博》引述消息報導，李澤楷旗下的保險公司富衛集團（FWD）最快將於2月28日（周一）向香港聯交所提交上市申請，預料將集資約10億美元（約78億港元），視乎市場波動性及投資者需求，最快今年上半年在港掛牌。報導指申請仍在考慮當中，交易仍有機會延遲。富衛發言人則拒絕就報導置評。

富衛曾計劃赴美上市，但在中概股風暴下，最終選擇在港掛牌。去年下半年傳出富衛美國IPO進度受阻，因美國證券交易委員會（SEC）憂慮中國監管影響港企。富衛去年12月向美國SEC提交的公告稱，正考慮其他替代方案，並已決定停止推進在紐約上市。

富衛在港提交上市申請前，經已完成大型私募配售，合共募得16.25億美元（約126.8億港元）。集團去年12月向多名全球投資者籌集了14.25億美元（約111.2億港元），包括阿波羅全球管理公司、加拿大養老基金投資公司、李嘉誠基金會、Metro Pacific Investments Corporation、盈科拓展集團、泰國匯商銀行及瑞士再保險。集團今年1月再引入華泰和歐力士亞洲資本額外2億美元（約15.6億港元）投資，令私募認購籌集總金額增至16.25億美元。

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