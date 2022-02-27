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【第五波疫情】王維基：疫情持續、冀邀餐飲業成HKTVmall 訂單自取點　另急聘大量兼職、日薪高達二千元

股市 18:00 2022/02/27

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【第五波疫情】王維基：疫情持續、冀邀餐飲業成HKTVmall 訂單自取點　另急聘大量兼職、日薪高達二千元

本港第五波疫情未見未息，政府延長晚市禁堂食至4月下旬，除了打擊中小型餐廳，甚至有連鎖食肆，包括牛角、牛涮鍋、温野菜母企母企叙福樓 （01978） 及大家樂 （00341） 將全面暫停堂食。

本港電商龍頭HKTVmall母企香港科技探索 （01137） 副主席行政總裁王維基在社交媒體發文指，疫情持續，社會各界面對不同困難，HKTVmall邀餐飲業朋友合作，成為短期的客戶訂單的自取點，每張訂單可收取30元，保證訂單量為每日75張。

保證訂單量為每日75張 料至少日收2250元

餐飲業伙伴的基本要求相對簡單，除常溫空間外，必須有0-4°C冷凍雪櫃及-18°C急凍雪櫃；營業時間起碼為中午12時至晚上9時；每日需有一至兩位員工當值，使用Android智能電話內的取單應用程式，負責協助客戶自取訂單。

王維基：HKTVmall 急聘大量兼職 涉6個職位

疫情及社交距離措施刺激本港電商需求。HKTVmall及王維基在社交媒體發文指，HKTVmall 急聘大量兼職，日薪高達2,000元，另設佣金。HKTVmall提到，目前前線員工人手非常緊張，為了維持穩定服務，需要大量兼職人手增援，包括：

1）兼職派貨司機，1,200元/日，另設 10元/單 訂單派送佣金

2）兼職派貨員，1,000元/日，另設10元/單 訂單派送佣金

3）兼職倉務員 - 冷凍倉，2,000元/日

4）兼職包裝員，1,400元/日

5）兼職倉務員，夜更高達880元/日

6）兼職O2O店鋪/超級市場店務助理，720元/日

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記者：李哲毅

港股 香港科技探索（01137） 敘福樓集團（01978） 大家樂（00341） 王維基 HKTV

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