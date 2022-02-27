  • 19°C
香港時間 : 2022227日 (日) 18:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】俄軍攻入第2大城市 傳普京有不滿

環球政治 17:57 2022/02/27

分享：

俄羅斯上周發動軍事行動，從3路全面入侵烏克蘭。俄軍周日（27日）攻入烏克蘭第2大城市哈爾科夫，並與當地烏軍展開激烈街頭巷戰，但據指俄軍遭到嚴重打擊。另有歐盟情報指出，俄羅斯總統普京對今次軍事行動的速度及效率感不滿。

【烏克蘭戰爭】美兩芯片大廠傳停俄供應 遵循政府制裁限制 【下一頁】

法新社有記者指出，俄軍周日順利攻入哈爾科夫（Kharkiv），但遇上烏軍猛烈反擊，雙方在街頭激戰，市內傳出陣陣機關槍聲及爆炸聲。有俄軍裝甲車殘骸被棄置在路邊，多架裝甲車亦遭放棄。據悉，兩軍自周日清晨交戰。哈爾科夫州長Oleg Sinegubov在Facebook發文，指俄軍輕型車輛闖入市內，呼籲民眾不要離開避難所，並表示烏軍正消滅敵人。

俄羅斯國防部同日表示，俄軍已包圍烏克蘭南部城市赫爾松（Kherson）及東南部城市別爾江斯克（Berdyansk）。發言人Igor Konashenkov更指有大批烏軍投降，聲稱哈爾科夫附近一支防空導彈部隊自願棄械投降，另有470名烏軍被扣押。

國防部稱，截至周日為止，俄軍已摧毀975座烏克蘭的軍事設施，擊落8架戰機﹑7架直升機及11架無人機。

【烏克蘭戰爭】副總理驚斷網 馬斯克出Starlink相助 【下一頁】

然而，歐洲議會議員兼前愛沙尼亞防長Riho Terras公開一份情報分析，指俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）認為今次入侵會在1至4日內完結。面對烏克蘭軍隊及民眾的頑強反抗，普京對現時戰況感到不滿及憤怒。

Terras引述情報指出，俄軍缺乏戰術計劃，供應亦相當不足。據指俄軍攜帶的火箭炮只夠作戰3至4日，因此不少俄軍只能謹慎運用。Terras更稱，若烏克蘭把戰事拖至10日以後，俄羅斯將因缺乏金錢﹑武器及資源，被迫展開和談。

情報指俄羅斯整體計劃依靠恐懼，認為如民眾及軍隊投降或烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）逃亡引發更大恐懼。俄國原預計哈爾科夫會率先投降，其他城市便為避免流血衝突而同樣投降，俄軍對烏克蘭的反抗感到震驚。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】俄羅斯準備協商 兩芯片大廠傳停俄供應（不斷更新）
今日
【烏克蘭戰爭】俄羅斯準備協商 兩芯片大廠傳停俄供應（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄軍炸毀天然氣管道 基輔6歲童喪生
今日
【烏克蘭戰爭】俄軍炸毀天然氣管道 基輔6歲童喪生
【烏克蘭戰爭】SWIFT配合新措施 剔除部分俄羅斯銀行
今日
【烏克蘭戰爭】SWIFT配合新措施 剔除部分俄羅斯銀行
【烏克蘭戰爭】基輔錄35傷包括兩童 俄導彈襲中民居
2022/02/26
【烏克蘭戰爭】基輔錄35傷包括兩童 俄導彈襲中民居
【烏克蘭戰爭】拜登供逾46億援助 尋國會緊急撥500億
2022/02/26
【烏克蘭戰爭】拜登供逾46億援助 尋國會緊急撥500億

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】俄羅斯準備協商 兩芯片大廠傳停俄供應（不斷更新）
今日 16:44
【烏克蘭戰爭】俄羅斯準備協商 兩芯片大廠傳停俄供應（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄軍炸毀天然氣管道 基輔6歲童喪生
今日 14:29
【烏克蘭戰爭】俄軍炸毀天然氣管道 基輔6歲童喪生
【烏克蘭戰爭】SWIFT配合新措施 剔除部分俄羅斯銀行
今日 13:40
【烏克蘭戰爭】SWIFT配合新措施 剔除部分俄羅斯銀行
軍事 俄羅斯 普京 烏克蘭 戰爭 戰機

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月27日 時間18:00）

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】俄羅斯準備協商 兩芯片大廠傳停俄供應（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新加坡疫情】連兩日確診破2萬 專家料將見頂
【新加坡疫情】連兩日確診破2萬 專家料將見頂
【烏克蘭戰爭】俄羅斯準備協商 兩芯片大廠傳停俄供應（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄羅斯準備協商 兩芯片大廠傳停俄供應（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】拜登供逾46億援助 尋國會緊急撥500億
【烏克蘭戰爭】拜登供逾46億援助 尋國會緊急撥500億
【烏克蘭戰爭】SWIFT配合新措施 剔除部分俄羅斯銀行
【烏克蘭戰爭】SWIFT配合新措施 剔除部分俄羅斯銀行
【烏克蘭戰爭】澤連斯基嘆「可能係最後一面」 晤歐盟領袖促加強制裁
【烏克蘭戰爭】澤連斯基嘆「可能係最後一面」 晤歐盟領袖促加強制裁
新型冠狀肺炎全球疫情（02月27日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月27日 時間18:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款