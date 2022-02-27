【烏克蘭戰爭】俄軍攻入第2大城市 傳普京有不滿

俄羅斯上周發動軍事行動，從3路全面入侵烏克蘭。俄軍周日（27日）攻入烏克蘭第2大城市哈爾科夫，並與當地烏軍展開激烈街頭巷戰，但據指俄軍遭到嚴重打擊。另有歐盟情報指出，俄羅斯總統普京對今次軍事行動的速度及效率感不滿。

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法新社有記者指出，俄軍周日順利攻入哈爾科夫（Kharkiv），但遇上烏軍猛烈反擊，雙方在街頭激戰，市內傳出陣陣機關槍聲及爆炸聲。有俄軍裝甲車殘骸被棄置在路邊，多架裝甲車亦遭放棄。據悉，兩軍自周日清晨交戰。哈爾科夫州長Oleg Sinegubov在Facebook發文，指俄軍輕型車輛闖入市內，呼籲民眾不要離開避難所，並表示烏軍正消滅敵人。

俄羅斯國防部同日表示，俄軍已包圍烏克蘭南部城市赫爾松（Kherson）及東南部城市別爾江斯克（Berdyansk）。發言人Igor Konashenkov更指有大批烏軍投降，聲稱哈爾科夫附近一支防空導彈部隊自願棄械投降，另有470名烏軍被扣押。

國防部稱，截至周日為止，俄軍已摧毀975座烏克蘭的軍事設施，擊落8架戰機﹑7架直升機及11架無人機。

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然而，歐洲議會議員兼前愛沙尼亞防長Riho Terras公開一份情報分析，指俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）認為今次入侵會在1至4日內完結。面對烏克蘭軍隊及民眾的頑強反抗，普京對現時戰況感到不滿及憤怒。

Terras引述情報指出，俄軍缺乏戰術計劃，供應亦相當不足。據指俄軍攜帶的火箭炮只夠作戰3至4日，因此不少俄軍只能謹慎運用。Terras更稱，若烏克蘭把戰事拖至10日以後，俄羅斯將因缺乏金錢﹑武器及資源，被迫展開和談。

情報指俄羅斯整體計劃依靠恐懼，認為如民眾及軍隊投降或烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）逃亡引發更大恐懼。俄國原預計哈爾科夫會率先投降，其他城市便為避免流血衝突而同樣投降，俄軍對烏克蘭的反抗感到震驚。

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責任編輯：吳漢培