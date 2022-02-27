【財政預算案】陳茂波：長者個人名義持單個商舖收租為生　政府將予最多3個月租金墊支、上限10萬

▲ 陳茂波指，長者以個人名義持有單個商舖收租且賴以為生，政府將提供最多3個月租金墊支、上限10萬。

財政司司長陳茂波在網誌指出，為理順暫緩追討欠租安排的運作，計劃中包括了多項配套，包括如有長者以個人名義持有單個商舖收租且賴以為生，政府將提供最多相等於3個月租金的墊支安排，上限10萬元。

陳茂波在網誌中表示，全港30多萬家中小企、僱用了45%在私人企業工作的勞動力，保住中小企是香港經濟的穩定之本。陳茂波提到，過去政府一再呼籲大地產商和大業主盡可能考慮減租或調整租金結構，讓中小企商戶可挺過低潮，惟反應未如人意。因此決定在預算案中提出盡速立法，禁止業主就指定行業欠租的租戶，採取終止租約及相關法律行動，為期3個月。指定行業範圍除了幼兒中心、補習學校、洗衣店等17類「防疫抗疫基金」載列的處所外，也包括零售店鋪、興趣班等受疫情重創的行業。

他續指，這是非常時間的非常手段，希望以時間換取解決問題的空間，透過設立一個類似「暫緩期」(moratorium period)，為中小企提供喘息空間，避免企業出現「骨牌式」的倒閉潮。他又強調，措施並非不許業主收租，只是稍緩一點才追討；也不是鼓勵租戶不交租，只是為那些一時間未能承受高強度壓力的企業提供紓緩，尤其是中小企。

陳茂波注意到在措施公布後，有發展商響應呼籲，向因防疫措施被要求關閉的租戶提供免租安排至4月20日。他希望有更多有能力的發展商及大業主擔起社會責任，一起支持中小企，以互諒互讓的態度，找到一個業主可接受、租客能承受的方案。陳茂波續指，這不是一個零和遊戲，而是香港最需要發揮同舟共濟精神的時候。

為理順暫緩追討欠租安排的運作，計劃中包括了多項配套，包括：（1）因這措施受影響的物業，差餉可順延繳交；（2）法例將同時列明，業主如因此而影響租金收入，令與該物業相關的借貸未能如期還款，期內業主也可暫緩向銀行還款(repayment moratorium)；（3）如有長者以個人名義持有單個商舖收租且賴以為生，政府將提供最多相等於三個月租金的墊支安排，上限十萬元。

對於有顧慮上述措施影響了商業社會的運作或合約精神，陳茂波指在英國、澳洲和新加坡等海外市場，在深陷疫情及經濟冰封之際，也曾有類似舉措。至於這次暫緩追討欠租的安排只維持3個月，他稱也是迫不得已、非常時期的非常措施，又指有關法例在完成草擬後，須經行政長官會同行政會議同意，並獲立法會審議通過後，才能生效。

相關文章：

【希慎業績】希慎：要深入了解禁止追租政策才能評估 盼與商戶共度時艱

【第五波疫情】太古地產向關閉的599表列處所租戶提供全額租金寬免 餐飲租戶亦獲減租

【財政預算案2022】立法禁業主對指定行業追租、涉食肆零售表列處所等 違法業主罰款5萬或追租額3倍