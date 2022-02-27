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【股神巴菲特】巴郡上季經營利潤大增45%　巴菲特：難尋大型收購、回購暫成現金最佳部署方法

股市 17:08 2022/02/27

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【股神巴菲特】巴郡上季經營利潤大增45%　巴菲特：難尋大型收購、回購暫成現金最佳部署方法

股神巴菲特投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）（美：BRK）受惠全球經濟復甦，去年第4季經營利潤飆升至72.85億美元，按年增45%；巴郡全年經營利潤約274.55億美元，按年增長25.2%。

巴郡上季斥資69億美元回購股份，較第3季的76億美元有所回落，惟巴郡2021全年回購金額仍達270億美元，再創歷史紀錄，高過疫情爆發初期的2020年的247億美元。巴郡截至2021年底的現金儲備仍約1467.2億美元，僅比第3季末創紀錄的1492億美元略為下降。

巴菲特、芒格：沒有找到具吸引力大型收購項目 回購成部署現金最佳方法

巴菲特年度股東信解釋，自己與副董事長查理芒格認為目前在大型收購方面幾乎沒有發現什麼讓他們興奮的項目。相反兩人愈來愈認同回購股票是此時部署現金的最佳方法。

巴菲特在信中寫道：「通過這個簡單的舉動，我們增加了你在巴郡擁有的許多控股和非控股企業中的份額」。巴菲特稱，當股份價格與實際價值比率正確，回購是可以增加股東財富的最簡單、最確定的方式。

巴郡上季投資收益增1成 但重申相關數字意義不大

巴郡上季投資收益約396.46億美元，按年增長1成，然而巴郡繼續重申，季度投資收益或虧損大多是沒有意義，並且提供的每股淨收益或會極大地誤導對會計準則所知之甚少的投資者。

巴郡上季在鐵路、公用事業和能源業務的收益躍升 12.3% 至 22.41 億美元；保險業務上季盈利3.72億元，2020 年第四季度虧損則2.99 億美元。

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記者：李哲毅

美股 巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK）

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