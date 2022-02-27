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【可持續發展】恒生贊助2021香港青年氣候峰會　去年已投放逾3100萬元於社區投資項目

Hot Talk 17:04 2022/02/27

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恒生贊助2021香港青年氣候峰會，該行去年已投放逾3100萬元於社區投資項目。

由低碳想創坊、青年環境網絡和香港青年氣候行動合辦的2021香港青年氣候峰會，本周六及周日在網上舉行。該峰會由恒生銀行贊助、突破青年村支持，並獲得聯合國氣候變化框架公約下的官方青年和兒童組織 YOUNGO認可舉辦。

峰會主題為「成為氣候公義青年領袖」，期間舉行了一系列互動工作坊、遊戲和研討會，啟發青年人在國際氣候會議上作出貢獻。峰會討論和交流了對氣候變化的想法和意見，啟發並推動青年採取氣候行動。讓香港青年了解公義轉型和氣候變化適應的重要性，並共同構想香港能如何達致可持續發展。 

低碳想創坊聯合創辦人及行政總裁莊陳有表示，氣候變化是一場全球危機，而貧困和弱勢社群首當其衝，承受更嚴重的影響。香港作為富裕的城市，肩負著更大的責任共同應對氣候變化。低碳想創坊希望培育香港青年成為優秀的全球公民，推動氣候行動。

恒生：約四分一社區投資項目用於推動青年氣候教育及可再生能源

恒生銀行傳訊及企業可持續發展總監王美琪表示，2021年恒生投放逾3,100萬元於社區投資項目。當中約四分一用於推動香港青年氣候教育及可再生能源發展。恒生希望透過支持峰會，加深年輕人對氣候變化的認識，鼓勵他們就對抗氣候變化，互相溝通交流、提出構想，為地球出一分力。

此外，恒生亦舉辦了一場研討會，討論企業在可持續發展中的角色，以及青年如何參與其中，在事業路向方面有所啟發，並鼓勵他們為推動香港的公義轉型和低碳經濟出一分力。

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