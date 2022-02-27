【第五波疫情】健身室繼續停業　24/7 Fitness：恢復收取合約月費　籲政府制定路線圖

▲ 本地第五波疫情繼續蔓延，健身室自1月初起已停業至今。（資料圖片）

本地第五波疫情繼續蔓延，健身室自1月初起已停業至今，最快亦要到4月21日才能重開。香港24/7 Fitness早前宣布，停業期間持有有效合約會籍的會員已恢復正常按月收費；而其他本地健身室則繼續順延合約。

【疫市停業】叙福樓旗下「牛角」、「牛涮鍋」等 周一起所有分店暫停營業

香港24/7 Fitness在Facebok專頁中宣布，自本月25日起，停業期間持有6個月或12個月有效合約會籍的會員，恢復正常按月收費。而這段停業期間，當中的55天（以停業至4月20日計算），則於合約後補回。而非持有效合約會籍者則繼續豁免收費。

24/7 FITNESS創辦人及行政總裁黃靜怡在短片中表示，往疫情爆發，該品牌亦豁免全數會費，但變相令合約期縮短。無奈疫情再爆發，希望會員能體諒是次的新安排。她又向政府呼籲：「杯水車薪的補助，等用抑壓同業的生存空間。希望政府盡快制定路線圖，為飽受疫情重擊的各行各業尋找出路。」

至於其他本地健身室方面，據PURE Fitness的最新公布，該企為會員提供兩個選項，一是讓會員要求關閉期間的月費於下一個自動轉賬日退款；而另一選項則是 該企如常地收取費用，並預設延長合約，以補償停業期間的日數。

Anytime Fitness亦在Facebok專頁中宣布，健身室關閉期間會藉暫停，並豁免會費、順廷合約，但有關月費調整詳情，則會在健身室確定重開時宣布。

【蔬菜家禽】蔬菜冰鮮家禽供應量達平日九成 屠房暫停影響鮮肉供應

【外資撤港】港拒「與病毒共存」觸外資撤港危機 去年駐港外資僅增0.27%

責任編輯：葉泳珊

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：