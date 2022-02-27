【烏克蘭戰爭】美兩芯片大廠傳停俄供應 遵循政府制裁限制

美國在內等西方國家在俄羅斯入侵烏克蘭發生後，已先後多次宣布制裁俄羅斯。俄羅斯媒體報稱，美國兩間芯片巨擎將會遵循美國政府的制裁，暫停向俄羅斯提供芯片處理器。有分析指出，今次將嚴重打擊俄羅斯的長遠經濟發展。

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俄羅斯媒體RBC引述3名消息人士報道，英特爾（Intel）及AMD已口頭通知俄羅斯生產商，將配合美國對俄羅斯關於芯片處理器的制裁。雖然制裁將於周四（3月3日）生效，但RBC指兩間公司已經暫停向俄羅斯供應芯片。

Intel俄羅斯的發言人回應指出，公司正密切關注情況，確保符合制裁及出口管制要求，包括美國財務部外國資產管辦公室及商務部工業及安全局的制裁。

不過，有關制裁不包括消費者通訊裝備芯片，即個人電腦﹑手提電話及數碼相機等，限制範圍只囊括工業用芯片，對象僅限私人企業﹑公家機構及被納入制裁名單人士。

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有分析指出，芯片限制將嚴重打擊俄羅斯經濟長遠發展，眾多企業無法更新﹑替換及擴充雲端處理及資料儲存的伺服器。同時，能夠處理大量數據的超級電腦發展亦會有影響。

然而，俄羅斯仍能從其他途徑取得芯片，如經中國或是申請出口豁免等，惟後者可能耗時甚長。俄羅斯近年亦積極發展自家芯片業，但目前為止成效未如理想。

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責任編輯：吳漢培