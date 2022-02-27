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【分析】SWIFT是甚麼？是否有效制裁俄羅斯？

Hot Talk 16:30 2022/02/27

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歐盟發表聯合聲明，宣佈擬將個別俄羅斯銀行從SWIFT剔出，以確保這些銀行與國際金融系統斷絕聯絡。

歐盟發表聯合聲明，宣佈擬將個別俄羅斯銀行從SWIFT剔出，以確保這些銀行與國際金融系統斷絕聯絡，並損害這些銀行在全球合作的能力。雖然西方國家終於就這招被視為「金融核武」級的制裁取得共識，惟由於今次制裁僅針對個別俄羅斯銀行，恐導致其力度大打折扣。

SWIFT全名為環球銀行金融電信協會（Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication），是總部位於比利時布魯塞爾的世界性金融網絡數據傳送服務機構，系統用於跨境支付、貿易及貨幣交易，由G10(十國集團)的央行及歐央行負責監管。SWIFT被視為國際金融的骨幹，對接全球超過11000金融機構，覆蓋200多個國家和地區，用戶包括銀行、貿易機構、清算系統、交易所等。

被SWIFT制裁的俄羅斯銀行名單暫未對外公佈，惟德國指制裁會包括所有已被國際社會制裁的俄羅斯銀行，必要時亦會加入其他機構。值得留意的是，今次制裁未有禁止全數俄羅斯機構使用SWIFT，意味在有關制裁下，俄羅斯企業或仍可繼續如常出口天然氣至歐洲並賺取收入。由於未知哪些俄羅斯銀行受制裁，故具體制裁措施會否波及Gazprom、Gazprom Neft及RusHydro等俄羅斯能源巨企，尚待確認。

德國反對多時後終同意SWIFT制裁

由於今次對俄羅斯的制裁並非全面性，故效用是否足以震攝俄羅斯成為疑問。事實上，今次SWIFT對俄制裁力度有保留，是源於德國的疑慮。德國一直極度依賴俄國斯天然氣供應，故強調SWIFT對俄國的制裁須具「針對性」及「功能性」﹐最後在多國支持以SWIFT制裁俄羅斯的壓力下，德國亦有所屈服，同意以SWIFT制裁個別俄羅斯銀行。

其實早於2014年俄羅斯吞併克里米亞時，已有人提出以SWIFT作為制裁俄羅斯的手段，因此俄羅斯早已推出了自家金融支付系統System for Transfer of Financial Messages（SPFS），但SPFS根本無法取代SWIFT，因截至2020年底的數據顯示，系統只有400個用家，僅僅覆蓋了23個國家或地區，普及程度完全無法與SWIFT相提並論。

歷史上此前只有伊朗曾被SWIFT制裁，SWIFT於2012年將伊朗剔出，至2016年才重新納入。分析指當年伊朗被剔出SWIFT後，該國損失了三成外貿。

相關文章：

【烏克蘭戰爭】SWIFT配合新措施 剔除部分俄羅斯銀行

【俄烏局勢】美國據報重新考慮禁止俄羅斯使用SWIFT

【烏克蘭危機】拜登：歐洲不願犧牲自己經濟　對俄新制裁未涉Swift及能源

記者：余倩敏

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制裁 戰爭 烏克蘭 伊朗 天然氣 克里米亞 布魯塞爾 比利時 歐盟 俄羅斯

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