【分析】SWIFT是甚麼？是否有效制裁俄羅斯？

歐盟發表聯合聲明,宣佈擬將個別俄羅斯銀行從SWIFT剔出,以確保這些銀行與國際金融系統斷絕聯絡,並損害這些銀行在全球合作的能力。雖然西方國家終於就這招被視為「金融核武」級的制裁取得共識,惟由於今次制裁僅針對個別俄羅斯銀行,恐導致其力度大打折扣。

SWIFT全名為環球銀行金融電信協會(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication),是總部位於比利時布魯塞爾的世界性金融網絡數據傳送服務機構,系統用於跨境支付、貿易及貨幣交易,由G10(十國集團)的央行及歐央行負責監管。SWIFT被視為國際金融的骨幹,對接全球超過11000金融機構,覆蓋200多個國家和地區,用戶包括銀行、貿易機構、清算系統、交易所等。

被SWIFT制裁的俄羅斯銀行名單暫未對外公佈,惟德國指制裁會包括所有已被國際社會制裁的俄羅斯銀行,必要時亦會加入其他機構。值得留意的是,今次制裁未有禁止全數俄羅斯機構使用SWIFT,意味在有關制裁下,俄羅斯企業或仍可繼續如常出口天然氣至歐洲並賺取收入。由於未知哪些俄羅斯銀行受制裁,故具體制裁措施會否波及Gazprom、Gazprom Neft及RusHydro等俄羅斯能源巨企,尚待確認。

德國反對多時後終同意SWIFT制裁

由於今次對俄羅斯的制裁並非全面性,故效用是否足以震攝俄羅斯成為疑問。事實上,今次SWIFT對俄制裁力度有保留,是源於德國的疑慮。德國一直極度依賴俄國斯天然氣供應,故強調SWIFT對俄國的制裁須具「針對性」及「功能性」﹐最後在多國支持以SWIFT制裁俄羅斯的壓力下,德國亦有所屈服,同意以SWIFT制裁個別俄羅斯銀行。

其實早於2014年俄羅斯吞併克里米亞時,已有人提出以SWIFT作為制裁俄羅斯的手段,因此俄羅斯早已推出了自家金融支付系統System for Transfer of Financial Messages(SPFS),但SPFS根本無法取代SWIFT,因截至2020年底的數據顯示,系統只有400個用家,僅僅覆蓋了23個國家或地區,普及程度完全無法與SWIFT相提並論。

歷史上此前只有伊朗曾被SWIFT制裁,SWIFT於2012年將伊朗剔出,至2016年才重新納入。分析指當年伊朗被剔出SWIFT後,該國損失了三成外貿。

