【司局長網址】黃偉綸：政府撥款10億元推3招 以加強建造業人力培訓

最新一份財政預算案推出不少利民優惠，當中亦對不少行業帶來撥款，包括建造業。政府預計投放資源在基建項目上的開支在未來數年會持續增至每年超過1,000億元的水平。連同私人市場，在未來，建造業整體工程量預計將增至每年3,000億元的水平。因此，政府撥款10億元，以支持議會進一步加強建造業的人力培訓工作，培訓更多新血加入建造業及提升現職工友的技術水平。發展局局長黃偉綸今日（27日）在網誌交代加強建造業人力培訓的細節。

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第一，就未來人手需求殷切的工種，政府會增加議會培訓轉職人士成為半熟練技工（即「中工」）課程的學額及津貼，吸引更多新血入行。第二，增加議會「專才培訓計劃」及「技術提升課程」的學額及津貼，以協助現職及近期完成培訓的「中工」提升技術至熟練技工水平（即「大工」），透過提供晉升階梯，可以更好吸引和挽留人才。第三，協助議會加強推廣業界的專業技術和發展機會，吸引更多新人加入建造業，特別是年輕人。

發展局常任秘書長（工務）劉俊傑表示，上述措施可以為建造業培訓約20,000名「中工」及6,800名「大工」，加上政府積極支持業界採用先進科技和創新建造技術的政策，將會進一步提升建造業整體的生產力和承載力。

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責任編輯：羅浩濂