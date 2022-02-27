【烏克蘭戰爭】副總理驚斷網 馬斯克出Starlink相助

烏克蘭的多個基礎建設成為俄羅斯攻擊目標，當中包括軍事基地及發電站等。烏克蘭官員憂慮，俄軍持續攻擊或導致當地斷網，公開呼籲美國富豪馬斯克幫忙。馬斯克亦作出回應，稱已啟動旗下的星鏈（Starlink）衛星寬頻服務。

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烏克蘭副總理Mykhailo Fedorov上周六（26日）在社交平台Twitter發文，標記Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk），稱當對方嘗試移民火星時，俄羅斯正侵略烏克蘭，俄軍導彈正襲擊烏國平民，希望能獲馬克斯提供星鏈衛星寬頻服務，幫助烏克蘭對抗俄羅斯。

馬斯克意外地親自回覆文章，指位於烏克蘭的星鏈服務已啟用，並準備更多終端伺服器提供服務。回覆得到大批網民支持，讚好數多逾56萬，轉發亦多達10.6萬條。

星鏈透過SpaceX的火箭，已成功運載數千枚衛星到地球的太空軌道，希望降低依賴光纖提供互聯網服務。烏克蘭今次獲馬斯克協助，或能恢復部分被俄國攻擊地區的互聯網。

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Fedorov同時指出，現代科技是對坦克﹑火箭炮及導彈等武器的最佳反撃工具之一，呼籲一眾大型科技公司包括Netflix﹑Youtube﹑Google及Facebook等，加入支持制裁俄羅斯的行列，煞停俄國入侵烏克蘭。

有指在2014年的克里米亞危機中，俄羅斯透過網絡攻擊，令對方的通訊、軍事及金融系統癱瘓，因此烏克蘭希望得到援助，防範同類情況再次發生。

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責任編輯：吳漢培