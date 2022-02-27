【3月活動】Feather & Bone夥拍英國駐香港總領事館 舉辦「FABulously British」英國美食節 3月1日至31日期間舉行

Feather & Bone將夥拍英國駐香港總領事館，於3月1日至31日舉辦為期一個月的「FABulously British」英國美食節。活動期間於旗下主要的零售門市及網上商店供應超過100款英國直送精選頂級美食，當中包括多項得獎食材、芝士、果醬、朱古力、英國茶葉與飲品等，同時亦推出3款不同特式的精選禮籃，務求把最地道的英國風味帶到參加者身中。

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英國駐香港及澳門特別行政區總領事戴偉紳先生（Brian Davidson CMG）表示，英國出產的食物和飲品一向優質而獨特，先進的可持續農業發展亦為大眾帶來性價比與品質兼備的產品，享譽全球，而港人向來民以食為天，於疫情下更喜歡在家鑽研廚藝。

他又指，很高興能與 Feather & Bone 合作舉辦美食節，將英國不同種類的產品，如蘇格蘭出產的肉類、威爾士芝士、及來自北愛爾蘭的氈酒和英式起泡酒等，一系列最頂級的食物和飲料引入香港，為市民帶來更多優質而且價格合理的美食選擇。

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責任編輯：羅浩濂