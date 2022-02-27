【司局長網址】陳茂波：為理順暫緩追討欠租安排的運作 計劃3大配套

第五波疫情仍然肆虐，為舒困疫情帶來的影響，最新一份財政預算案加大了「派糖」力度。財政司司長陳茂波今日（27日）發表網址表示，禁止業主就指定行業欠租的租戶，採取終止租約及相關法律行動，為期三個月的新措施，望保住中小企僱員生計，讓業主稍緩一點才收租，並指不是鼓勵租戶不交租。

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陳茂波指，面對這一波疫情兇猛來襲，市面蕭條，一些經濟環節陷入「休克式打擊」，今季情況不容樂觀。支持市民和支持中小企，是保護香港社會的核心基礎。故此，預算案朝多角度維護和支持中小企，提出了暫緩追討欠租安排及放寬「百分百擔保特惠貸款計劃」。

他表示，為理順暫緩追討欠租安排的運作，計劃中包括了多項配套。首先，因這措施受影響的物業，差餉可順延繳交。其次，法例將同時列明，業主如因此而影響租金收入，令與該物業相關的借貸未能如期還款，期內業主也可暫緩向銀行還款(repayment moratorium)。再者，如有長者以個人名義持有單個商舖收租且賴以為生，政府將提供最多相等於三個月租金的墊支安排，上限10萬元。

陳茂波表示，有些朋友或顧慮這措施影響了商業社會的運作或合約精神，但在英國、澳洲和新加坡等海外市場，在深陷疫情及經濟冰封之際，也曾有類似舉措，足見不同政府在關鍵時刻，也必須以保護經濟元氣和社會穩定為首要考量。這次暫緩追討欠租的安排只維持三個月，也是迫不得已、非常時期的非常措施，希望以時間換取解決問題的空間，透過設立一個類似「暫緩期」(moratorium period)，為中小企提供喘息空間，避免企業出現「骨牌式」的倒閉潮。這措施並非不許業主收租，只是稍緩一點才追討；也不是鼓勵租戶不交租，只是為那些一時間未能承受高強度壓力的企業提供紓緩，尤其是中小企。

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責任編輯：羅浩濂