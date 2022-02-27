  • 21°C
香港時間 : 2022227日 (日) 15:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【司局長網址】陳茂波：為理順暫緩追討欠租安排的運作 計劃3大配套

理財智慧 14:30 2022/02/27

分享：

第五波疫情仍然肆虐，為舒困疫情帶來的影響，最新一份財政預算案加大了「派糖」力度。財政司司長陳茂波今日（27日）發表網址表示，禁止業主就指定行業欠租的租戶，採取終止租約及相關法律行動，為期三個月的新措施，望保住中小企僱員生計，讓業主稍緩一點才收租，並指不是鼓勵租戶不交租。

同場加映：【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

陳茂波指，面對這一波疫情兇猛來襲，市面蕭條，一些經濟環節陷入「休克式打擊」，今季情況不容樂觀。支持市民和支持中小企，是保護香港社會的核心基礎。故此，預算案朝多角度維護和支持中小企，提出了暫緩追討欠租安排及放寬「百分百擔保特惠貸款計劃」。

他表示，為理順暫緩追討欠租安排的運作，計劃中包括了多項配套。首先，因這措施受影響的物業，差餉可順延繳交。其次，法例將同時列明，業主如因此而影響租金收入，令與該物業相關的借貸未能如期還款，期內業主也可暫緩向銀行還款(repayment moratorium)。再者，如有長者以個人名義持有單個商舖收租且賴以為生，政府將提供最多相等於三個月租金的墊支安排，上限10萬元。

陳茂波表示，有些朋友或顧慮這措施影響了商業社會的運作或合約精神，但在英國、澳洲和新加坡等海外市場，在深陷疫情及經濟冰封之際，也曾有類似舉措，足見不同政府在關鍵時刻，也必須以保護經濟元氣和社會穩定為首要考量。這次暫緩追討欠租的安排只維持三個月，也是迫不得已、非常時期的非常措施，希望以時間換取解決問題的空間，透過設立一個類似「暫緩期」(moratorium period)，為中小企提供喘息空間，避免企業出現「骨牌式」的倒閉潮。這措施並非不許業主收租，只是稍緩一點才追討；也不是鼓勵租戶不交租，只是為那些一時間未能承受高強度壓力的企業提供紓緩，尤其是中小企。

 

【銀行優惠】富邦推Fubon GO「薦」友齊齊賞 可賺取1,500元獎賞（最後召集）【下一頁

【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股【下一頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

 

同場加映：【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

 

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

開啟hket App，閱讀全文
銀行 市盈率 經濟 紓困措施 疫情 物業 商舖 借貸 收租 陳茂波

上一篇文章

【電子消費券】上一輪收取八達通消費券市民 於3月16日獲發餘下1,000元消費券 約13萬名市民獲發

下一篇文章

【俄烏局勢】烏克蘭副總理於Twitter求救 Elon Musk親自答應幫手
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】一文看清阿里巴巴公布上季業績後大行評級
【阿里巴巴9988】一文看清阿里巴巴公布上季業績後大行評級
【MIRROR效應】MIRROR狂吸金助Viu勁賺 電盈發1000萬新股獎勵指定員工 魯生花姐MIRROR有份？
【MIRROR效應】MIRROR狂吸金助Viu勁賺 電盈發1000萬新股獎勵指定員工 魯生花姐MIRROR有份？
【有相睇】上車客獨具慧眼　趕於預算案前入市　低市價購愉景新城高層兩房
【有相睇】上車客獨具慧眼　趕於預算案前入市　低市價購愉景新城高層兩房
【有相睇】換樓客多謝財爺出手　成功「細屋搬大屋」　加121萬住大206呎　兼可借盡九成按揭
【有相睇】換樓客多謝財爺出手　成功「細屋搬大屋」　加121萬住大206呎　兼可借盡九成按揭
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【醫學研究】美國研究：外貌與免疫力有關 樣子愈吸引免疫系統愈強
【醫學研究】美國研究：外貌與免疫力有關 樣子愈吸引免疫系統愈強
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款