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【烏克蘭戰爭】俄軍炸毀天然氣管道 基輔6歲童喪生

環球政治 14:29 2022/02/27

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俄羅斯入侵烏克蘭戰事持續3日，俄軍除繼續進攻烏克蘭首都基輔，亦對其他城市發動攻勢。烏克蘭第二城市哈爾科夫的天然氣管道被炸毀，另一石油重鎮亦被轟炸，烏方警告爆炸或釀成環境災難。基輔一間醫院表示，俄軍第3日攻撃造成一名6歲男童喪命。

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爆炸畫面

    點擊圖片放大

烏克蘭政府周日（27日）指俄軍炸毀哈爾科夫（Kharkiv）的天然氣管道，據報當地出現巨大蘑菇雲。暫時未知有關管道造成的影響，以及爆炸有否影響市內或烏克蘭的天然氣供應。

此外，俄軍亦對離基輔約30公里外，烏克蘭石油重鎮瓦西里基夫（Vasylkiv）發動猛烈攻勢。內政部長幕僚Anton Gerashchenko指出，一枚導彈擊中當地的一個油庫，油庫其後起火並持續多時，但估計未有人員傷亡，惟批轟炸嚴重破壞環境。

基輔一間醫院表示，當地時間上周六傍晚俄烏兩軍在西部區域激烈交戰，導致一名6歲男童死亡及多人受傷，傷者包括2名青少年及3名成人。

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https://dynamic.hket.com/article/71f3

 

責任編輯：吳漢培

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