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【MPF】積金局劉麥嘉軒：可扣稅自願性供款去年底總額52.55億元　按年升近一倍

Hot Talk 14:11 2022/02/27

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積金局主席劉麥嘉軒：可扣稅自願性供款去年底總供款額52.55億元　按年升近一倍

積金局主席劉麥嘉軒發表網誌，指強積金可扣稅自願性供款（tax-deductible voluntary contributions （TVC））去年底總供款額達52.55億元，按年上升近一倍，又鼓勵計劃成員趁2021-2022課稅年度結束前開設TVC帳戶及供款。

劉麥嘉軒強調，強積金是香港實行的多支柱退休保障制度的其中一條支柱，旨在為打工仔提供基本退休保障，強積金必須與其他支柱相輔相成，包括自願性儲蓄，才能進一步提升退休保障。 她表示，積金局一直鼓勵打工仔在強制性供款以外作自願性供款，以壯大退休儲備，而近年越來越多打工仔作出自願性強積金供款。

以 2019年4月推出的TVC為例，她指截至2021年12月，TVC總供款額達52.55億元，較截至2020年12月TVC 總供款額（27.15億元）上升近一倍。TVC 帳戶數目亦由2020年12月的4.4萬個，上升逾三成至2021年12月的5.8萬個。

強積金1月人均蝕7544元　股票基金僅港股指數追蹤基金有進帳 【下一頁】

劉麥嘉軒認為，TVC既可為打工仔節省稅款，又可增加退休儲蓄，一舉兩得。 她舉例，合資格人士只要作TVC，便可在薪俸稅或個人入息課稅享稅務扣減優惠，上限為每年6萬元。以一名單身強積金成員為例，如果每月收入為5萬元，年收入為60萬元，若他連續每月作出5000元 TVC（即每年6萬元 TVC），假設平均每年的投資回報為 4.3%，20年之後，估算從TVC所產生的強積金接近二百萬元。 

她續指，TVC 最大的特點是供款靈活，供款額可因應個人的財政狀況及能力， 自行決定供款次數及金額。她鼓勵計劃成員趁2021-2022課稅年度結束前開設TVC帳戶及供款。 

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