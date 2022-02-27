【烏克蘭戰爭】SWIFT配合新措施 剔除部分俄羅斯銀行

歐美多國日前同意，就俄羅斯入侵烏克蘭，從銀行訊息系統SWIFT中排除部分已被制裁的俄羅斯銀行。SWIFT表示已準備配合新措施，未來數日剔出有關俄羅斯銀行。有專家估計，俄羅斯盧布的匯率將遭人為干預保持固定。

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SWIFT上周六（26日）發表聲明，指目前正向歐洲有關政府了解，將會剔除的相關俄羅斯銀行詳細資料，表明一切按照法律指引行動。

俄羅斯央行前副行長Sergei Aleksashenko表示，今次行動將對周一（28日）俄羅斯盧布市場造成災難，認為俄方會停止交易，並會把匯率人為地固定在一定水平，一如前蘇聯時代的做法。金融顧問公司Farr, Miller & Washington的行政總裁Michael Farr表示，此舉將影響環球市場，國際貿易勢必緩減。

美國全國廣播公司（NBC）駐莫斯科記者桑切斯（Raf Sanchez）表示，所下榻的酒店已要求結算帳單，因酒店未能肯定當SWIFT制裁生效後，信用卡仍可否繼續使用。

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美國、歐盟及加拿大上周六同意將一些已受到制裁的俄羅斯銀行，從銀行訊息系統SWIFT中排除，聲明指出，「這些銀行將從環球金融系統中斷開連繫，以及損害其營運能力」，德國指，如有必要，可擴大至其他俄羅斯銀行。

SWIFT（The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication）是一家總部位於比利時的企業，連接全球200多個國家和地區的1.1萬多家銀行的金融通訊基礎設施，銀行透過其可靠系統完成交易結算。

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責任編輯：吳漢培