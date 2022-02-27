【疫情快訊】因應本港疫情嚴峻 大家樂及一粥麵3月1日起暫停堂食 只提供外賣

第五波疫情持續嚴峻，繼叙福樓集團旗下的餐廳包括牛角、牛涮鍋等宣布暫時停業，大家樂集團有限公司亦宣布，由3月1日起，大家樂快餐及一粥麵分店將暫停提供堂食服務，只提供外賣服務，直至另行通知。

同場加映：【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

大家樂又指，旗下的休閒餐飲品牌部分分店營業時間及模式也會有所調整，而機構飲食則會因應客戶要求而維持服務，詳細安排將於品牌的社交媒體專頁公佈。

【銀行優惠】富邦推Fubon GO「薦」友齊齊賞 可賺取1,500元獎賞（最後召集）【下一頁】

【抗疫優惠】新城市廣場大派總值700萬消費券 EPS消費再送一田現金券【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

同場加映：【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂