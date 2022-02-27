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【疫情快訊】因應本港疫情嚴峻 大家樂及一粥麵3月1日起暫停堂食 只提供外賣

理財智慧 12:55 2022/02/27

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第五波疫情持續嚴峻，繼叙福樓集團旗下的餐廳包括牛角、牛涮鍋等宣布暫時停業，大家樂集團有限公司亦宣布，由3月1日起，大家樂快餐及一粥麵分店將暫停提供堂食服務，只提供外賣服務，直至另行通知。

同場加映：【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

大家樂又指，旗下的休閒餐飲品牌部分分店營業時間及模式也會有所調整，而機構飲食則會因應客戶要求而維持服務，詳細安排將於品牌的社交媒體專頁公佈。

 

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責任編輯：羅浩濂

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