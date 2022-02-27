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【食肆停堂食】大家樂及一粥麵3.1起全日暫停堂食服務、只供外賣　大快活：未有計劃停堂食

股市 16:30 2022/02/27

分享：

大家樂及一粥麵3.1起全日暫停堂食服務　只供外賣服務

大家樂 （00341） 宣布，由3月1日起，大家樂快餐及一粥麵分店將暫停提供堂食服務，只提供外賣服務，直至另行通知；休閒餐飲品牌部分分店營業時間及模式亦會有所調整，而旗下機構飲食則會因應客戶要求而維持服務。

大快活 （00052） 回覆本報查詢時指，大快活暫未有計劃暫停堂食服務， 旗下快餐店照常營業，並會繼續實行嚴謹的防疫措施，盡最大努力確保員工及顧客的安全。

敘福樓旗下全綫分店下周一起停業，黃傑龍：營商環境惡化至無法經營，看【下一頁】

大家樂集團行政總裁（香港）梁可婷表示，第五波新冠肺炎疫情十分嚴竣，確診數字飆升，為保障顧客及同事的健康，減低除下口罩而帶來的傳播風險，集團決定全日暫停大家樂快餐及一粥麵的堂食服務，集中以外賣形式為市民提供餐飲服務。她指出，此措施能減少店內人流聚集，同時也能減少員工上班的壓力。

大家樂又指，明白此安排或會為某些需要於户外工作或未能在室內辦公地點用饍的顧客帶來不便，因此部份分店仍會維持堂食服務，詳細安排會於品牌的社交媒體專頁公佈。

相關文章：【全民檢測】特首林鄭月娥：中央無要求封城　全港強檢3次、樣本會送內地　晚市禁堂食直至4.20（不斷更新）

【大家樂澄清】網傳中央廚房200多名職員染疫　 大家樂：並非事實

大快活集團（00052） 港股 大家樂（00341） 餐飲 大家樂

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