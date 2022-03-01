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【食肆停堂食】大家樂一粥麵3.1起大部分分店全日暫停堂食、只供外賣（附堂食分店名單）

股市 09:39 2022/03/01

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【食肆停堂食】大家樂一粥麵3.1起大部分分店全日暫停堂食、只供外賣（附堂食分店名單）

大家樂 （00341） 宣布，由3月1日起，大家樂快餐及一粥麵大部份分店將暫停提供堂食服務，只提供外賣服務，直至另行通知。與此同時，大家樂表示，部分分店仍會維持堂食服務，方便某些需要於户外工作或未能在室內辦公地點用膳的顧客。至於同屬大家樂集團的休閒餐飲品牌，部分分店營業時間及模式亦會有所調整，而旗下機構飲食則會因應客戶要求而維持服務。

維持堂食的大家樂分店名單

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大快活 （00052） 回覆本報查詢時指，大快活暫未有計劃暫停堂食服務， 旗下快餐店照常營業，並會繼續實行嚴謹的防疫措施，盡最大努力確保員工及顧客的安全。

敘福樓旗下全綫分店下周一起停業，黃傑龍：營商環境惡化至無法經營，看【下一頁】

大家樂集團行政總裁（香港）梁可婷表示，第五波新冠肺炎疫情十分嚴竣，確診數字飆升，為保障顧客及同事的健康，減低除下口罩而帶來的傳播風險，集團決定全日暫停大家樂快餐及一粥麵的堂食服務，集中以外賣形式為市民提供餐飲服務。她指出，此措施能減少店內人流聚集，同時也能減少員工上班的壓力。

大家樂又指，明白此安排或會為某些需要於户外工作或未能在室內辦公地點用饍的顧客帶來不便，因此部份分店仍會維持堂食服務，詳細安排會於品牌的社交媒體專頁公佈。

 *重溫《開市追揸沽》譚智樂（Arnold）為你分析俄羅斯、烏克蘭形勢發展及對市場影響*

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大快活集團（00052） 港股 大家樂（00341） 餐飲 大家樂

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【第五波疫情】全民檢測期間據報加入「全民小禁足」4日或8日方案　市民是否可外出買食物未有定案
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