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【虛擬銀行優惠】Mox推一連串優惠 提供現金獎賞及外賣折扣 讓市民安心居家抗疫

理財智慧 12:22 2022/02/27

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第五波疫情持續，目前的社交距離措施是有史以來最嚴謹。有見及此，Mox推出一連串優惠，讓市民不但可以安心安全居家抗疫，又可盡享各種由數碼生活日常帶來的便利。

同場加映：【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

由即日起至3月31日，市民只需利用「HUNGRYMOX」邀請碼成功開立Mox戶口，並在開戶當日及其後30日內以Mox Credit於指定美食外賣、生活雜貨商戶累積消費滿500元，即可獲得500元現金獎賞。指定商戶包括foodpanda、Deliveroo、麥當勞、DON DON DONKI、HKTVmall或其他指定美食外賣平台及超級市場商戶。

除此之外，Mox亦與foodpanda攜手合作帶來額外折扣。由現在至3月27日的星期五、六及日，Mox客戶利用Mox Credit在指定餐廳，以專屬優惠碼「MOX65」訂購美食外賣消費滿300元（不包括運費），即可獲得65元折扣。客戶更可以分別在2月使用2次及在3月使用4次這項優惠。

同時，Deliveroo亦加盟Mox 5% CashBack商戶。Mox客戶只需要以Mox Credit在Deliveroo消費，即可賺取5% CashBack，上限為150港元，推廣期由現在至4月30日。

 

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同場加映： 【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

 

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責任編輯：羅浩濂

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