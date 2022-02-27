【虛擬銀行優惠】ZA Bank 推網上「借庫」遊戲 有機會贏70萬元免息貸款額

ZA Bank 推出「ZA 借庫」活動，讓用戶居家抗疫期間透過線上遊戲還原傳統習俗。由即日至3月25日期間，用戶透過 ZA Bank App 參與網上借庫可獲得低至6折貸款優惠券，當邀請指定人數好友一同完成關卡後，更可累積每關所得獎賞，有機會贏取最高合共700,000元免息貸款額或 422,500 ZA Coin（相等於4,225元）。

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「借庫」步驟：

第 1 關：登入 ZA Bank App 後前往「ZA 借庫」活動專頁求籤，即可獲贈貸款優惠券 1 張。

第 2 關：透過專屬連結邀請 3 位好友幫忙，可抽取高達 HKD 200,000 免息貸款額5或 122,500 ZA Coin。

第 3 關：透過專屬連結邀請 7 位好友幫忙，可抽取高達 HKD 500,000 免息貸款額5或 300,000 ZA Coin。

另外，ZA Bank 宣布「稅貸一口價」優惠延長至3月31日，期間用戶成功申請並提取200,000元或以上、還款期為6至36個月的稅貸，可保證獲得1.75%實際年利率。若同時使用「ZA 借庫」活動所獲贈的6折貸款優惠券，實際年利率將固定為1.05%。

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責任編輯：羅浩濂