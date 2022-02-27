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【銀行優惠】富邦推Fubon GO「薦」友齊齊賞 可賺取1,500元獎賞（最後召集）

理財智慧 11:32 2022/02/27

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由即日起至2022年2月28日，富邦客戶成功推薦親友透過Fubon GO開立富邦港元月結單儲蓄戶口，可賺取高達1,500元推薦獎賞。

同場加映：【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

特選客戶及於2月28日或之前成功透過Fubon GO開戶之客戶，可取得專屬推薦代碼並成為推薦人。推薦人可於推廣期內分享專屬推薦代碼並邀請親友於Fubon GO開戶。被推薦的親友（「被推薦人」）於推廣期內以推薦人之專屬推薦代碼成功透過Fubon GO開立銀行戶口，推薦人及被推薦人均可享150元現金獎賞。

 

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責任編輯：羅浩濂

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