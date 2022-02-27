  • 21°C
香港時間 : 2022227日 (日) 14:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【俄烏局勢】烏克蘭副總理於Twitter求救 Elon Musk親自答應幫手

股樓投資 13:30 2022/02/27

分享：

據外電報導，烏克蘭副總理Mykhailo Fedorov周六（26日）在Twitter平台留言，向 SpaceX 創辦人Elon Musk求救，希望SpaceX利用Starlink的衛星基站，向烏克蘭提供網絡服務。最意想不到的是，竟然獲Elon Musk親自回覆。

【同場加映】溫股知新：三項因素累港股 匯控部署勿亂估

Mykhailo Fedorov在文中開首寫道，「當你試圖殖民火星時，俄羅斯正在試圖佔領烏克蘭！當你的火箭成功從太空返回着陸時，俄羅斯的火箭彈卻在襲擊烏克蘭平民！」沒想到，這段留言真的吸引到Elon Musk的注意，後者回覆：「Starlink服務已在烏克蘭啟動，更多終端設備正在運送途中。」

【延伸閱讀】俄烏事件：疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

烏克蘭有此要求，皆因俄羅斯不止利用軍事入侵，還會透過網絡攻擊，令對方的通訊、軍事及金融系統癱瘓，這一招已在克里米亞危機中使用過。若果烏克蘭能夠獲得Starlink服務，則可以為烏克蘭失去網路接入服務的地區恢復正常運作。

資料顯示，SpaceX已經將Starlink的1,700多顆衛星送入地球軌道。其中，部分衛星會經過烏克蘭上空。然而，目前烏克蘭並沒有基站接收Starlink的衛星網路信號，其目前最接近烏克蘭的地面基站位於波蘭的Wola Krobowska。

【同場加映】青姐話：港股重心下移 惟信心不能移重

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

開啟hket App，閱讀全文
馬斯克 軍事 烏克蘭 SpaceX

上一篇文章

【司局長網址】陳茂波：為理順暫緩追討欠租安排的運作 計劃3大配套

下一篇文章

【電動車】2021全球電動車型銷量排名 國產6車款打入十大
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【醫學研究】美國研究：外貌與免疫力有關 樣子愈吸引免疫系統愈強
【醫學研究】美國研究：外貌與免疫力有關 樣子愈吸引免疫系統愈強
【有相睇】上車客獨具慧眼　趕於預算案前入市　低市價購愉景新城高層兩房
【有相睇】上車客獨具慧眼　趕於預算案前入市　低市價購愉景新城高層兩房
【阿里巴巴9988】一文看清阿里巴巴公布上季業績後大行評級
【阿里巴巴9988】一文看清阿里巴巴公布上季業績後大行評級
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【有相睇】換樓客多謝財爺出手　成功「細屋搬大屋」　加121萬住大206呎　兼可借盡九成按揭
【有相睇】換樓客多謝財爺出手　成功「細屋搬大屋」　加121萬住大206呎　兼可借盡九成按揭
【MIRROR效應】MIRROR狂吸金助Viu勁賺 電盈發1000萬新股獎勵指定員工 魯生花姐MIRROR有份？
【MIRROR效應】MIRROR狂吸金助Viu勁賺 電盈發1000萬新股獎勵指定員工 魯生花姐MIRROR有份？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款