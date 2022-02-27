【俄烏局勢】烏克蘭副總理於Twitter求救 Elon Musk親自答應幫手

據外電報導，烏克蘭副總理Mykhailo Fedorov周六（26日）在Twitter平台留言，向 SpaceX 創辦人Elon Musk求救，希望SpaceX利用Starlink的衛星基站，向烏克蘭提供網絡服務。最意想不到的是，竟然獲Elon Musk親自回覆。

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Mykhailo Fedorov在文中開首寫道，「當你試圖殖民火星時，俄羅斯正在試圖佔領烏克蘭！當你的火箭成功從太空返回着陸時，俄羅斯的火箭彈卻在襲擊烏克蘭平民！」沒想到，這段留言真的吸引到Elon Musk的注意，後者回覆：「Starlink服務已在烏克蘭啟動，更多終端設備正在運送途中。」

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烏克蘭有此要求，皆因俄羅斯不止利用軍事入侵，還會透過網絡攻擊，令對方的通訊、軍事及金融系統癱瘓，這一招已在克里米亞危機中使用過。若果烏克蘭能夠獲得Starlink服務，則可以為烏克蘭失去網路接入服務的地區恢復正常運作。

資料顯示，SpaceX已經將Starlink的1,700多顆衛星送入地球軌道。其中，部分衛星會經過烏克蘭上空。然而，目前烏克蘭並沒有基站接收Starlink的衛星網路信號，其目前最接近烏克蘭的地面基站位於波蘭的Wola Krobowska。

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記者：林衛