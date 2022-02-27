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【電動車】2021全球電動車型銷量排名 國產6車款打入十大

股樓投資 12:57 2022/02/27

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根據EV Volumes公布的電動車銷量數據，2021年特斯拉（TSLA）Model3、五菱宏光 MINIEV、特斯拉ModelY銷量分別為50萬輛、42.4萬輛、41.1萬輛，以絕對優勢位居排行榜的前三位。值得注意是，國產品牌的影響力愈見明顯，共有6款車打入全球銷售榜的前十位，可見中國電動車行業的發展領先全球。

【同場加映】溫股知新：三項因素累港股 匯控部署勿亂估

除了上文提及的五菱宏光，理想ONE以9萬輛的銷量位於排行榜第六倍。此外， 還有4款中國品牌車型入圍排行榜，包括比亞迪（01211）秦PLUS PHEV銷量為11.2輛，位居第五位；比亞迪漢EV銷量為8.7萬輛，位居第七位；比亞迪宋PRO/PLUS PHEV售出7.9萬輛，位居第八倍；長安奔奔EV銷量為7.6萬輛，位居第九位。

【延伸閱讀】2022年部署：麥格理料今年中資股具4大投資主題 潛在受惠股達25隻，請按【見下頁

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浦銀國際報告指，相比於 2020年，中國汽車自主品牌只有3個品牌、3個車型進入全球銷量榜前十，而在2021年則有4個品牌、6款車型進入十大，料中國汽車自主品牌在新能源汽車行業的勢頭將會繼續。

【同場加映】青姐話：港股重心下移 惟信心不能移重

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記者：林衛

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經濟 比亞迪股份（01211） 行業 電動車 中國

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