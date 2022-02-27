【油價點睇】原油供需拐點或在上半年出現 油價破百曇花一現？

天風證券指，原油供需逆轉的拐點或將在今年上半年出現，早則在今年第一季，遲則在第二季，主要取決於第二季原油需求按季增長的速度，料原油價格呈現前高後低狀態。基本情境預計約紐期油價格上半年在每桶90至110美元的高位震蕩，下半年隨着供需逆轉，油價或回落至80美元。

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但在油品庫存低位的背景下，地緣政治風險催生的供應彈性脆弱，將加劇原油市場的波動風險。全球原油庫存位於歷史同期低位，原油在長期供需緊平衡的形勢之下，供給風險加大了價格波動。當前石油市場的供需緊張主要源於結構性需求階段性高速回升，包括供暖、航空煤油遭遇地緣政治、產能瓶頸下的供應減產。

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如果油價在今年持續高企，對通脹和通脹預期將有什麼影響？從過去20年的歷史看，油價雖然屢次突破每桶100美元，但密歇根通脹預期並未突破2008年5月的水平。原因之一是美國居民能源消費占總消費的比 例較低導致居民通脹預期對原油破百敏感度下降。天風證券估計，若油價下半年回落至80美元，美國CPI的能源部分將在當前位置徘徊至第二季末後回落。

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記者：林衛