【港股追蹤】資金南下逆市執筍貨 美團藥明有人吼

俄烏局勢立立亂，港股慘變淡友「提款機」，恒指上周勁插1,560點，報22767點，好友可謂全無還手之力。唯一喜訊是，內地資金再度南下執平貨，過去一周港股通錄得61.4億元人民幣的淨流入，總算扭轉上周的頽勢。

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講到執平貨，當然少不了美團（03690）。話說，美團因政策引導外賣平台下調服務費的消息，遭到市場狂質，現價累跌超過兩成，但隨着有官媒澄清政策並非針對外賣平台，買盤即刻重現，本周淨買入多達51.1億元，意味該股是北水流向轉正的最大功臣。另今年壞消息纏身的藥明生物（02269），股價累跌三成，終於上周也見資金出來撈底，淨買入近6億元。

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值得注意是，內銀股繼續出現在資金流出榜，工商銀行（01398）、建設銀行（00939）分別淨賣出10.8億元及6.3億元，如此大的沽壓實在少見，是否代表今年來舊經濟股跑贏的趨勢要改寫？此外，港交所（00338）同樣弱勢，上周淨賣出達8.3億元，累計股價挫逾一成。

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記者：林衛