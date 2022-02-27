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【港股追蹤】資金南下逆市執筍貨 美團藥明有人吼

股樓投資 11:43 2022/02/27

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俄烏局勢立立亂，港股慘變淡友「提款機」，恒指上周勁插1,560點，報22767點，好友可謂全無還手之力。唯一喜訊是，內地資金再度南下執平貨，過去一周港股通錄得61.4億元人民幣的淨流入，總算扭轉上周的頽勢。

【同場加映】溫股知新：三項因素累港股 匯控部署勿亂估

講到執平貨，當然少不了美團（03690）。話說，美團因政策引導外賣平台下調服務費的消息，遭到市場狂質，現價累跌超過兩成，但隨着有官媒澄清政策並非針對外賣平台，買盤即刻重現，本周淨買入多達51.1億元，意味該股是北水流向轉正的最大功臣。另今年壞消息纏身的藥明生物（02269），股價累跌三成，終於上周也見資金出來撈底，淨買入近6億元。

【延伸閱讀】俄烏事件：疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股，請按【見下頁

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值得注意是，內銀股繼續出現在資金流出榜，工商銀行（01398）、建設銀行（00939）分別淨賣出10.8億元及6.3億元，如此大的沽壓實在少見，是否代表今年來舊經濟股跑贏的趨勢要改寫？此外，港交所（00338）同樣弱勢，上周淨賣出達8.3億元，累計股價挫逾一成。

【同場加映】青姐話：港股重心下移 惟信心不能移重

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記者：林衛

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港股通 美團－W（03690） 藥明生物（02269） 撈底 港股

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