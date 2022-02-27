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【股神戰績】巴菲特旗下巴郡派成績表 去年翻倍賺近900億

股樓投資 11:37 2022/02/27

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股神巴菲特（Warren Buffett）的投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）公布了2021年業績，成績相當搶鏡。業績顯示，巴郡去年第四季淨利潤為396.5億美元，按年增10.6%。全年計，淨利潤為898億美元，按年升幅達111.2%，上年同期僅賺425.2億美元。

【同場加映】溫股知新：三項因素累港股 匯控部署勿亂估

資料顯示，截至去年第四季末，巴郡持有現金及等價物1,440億美元。此外，2022年以來，公司已投入12億美元用於回購股票，而2021年則投入了270億美元用於回購股票。其中，2021年第四季投入69億美元回購股票。

【延伸閱讀】2022年部署：瑞信予恒指今年目標26200點 模擬組合列入逾40隻港股，請按【見下頁

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持有資產方面，截至去年底，蘋果（AAPL）佔巴郡的比重最高，持股市值多達1,611.6億美元，其次是美國銀行（BAC）、美國運通（AXP），持股市值分別為459.5億美元及248億美元。至於比亞迪（01211），巴郡目前持股市值為76.9億美元。

【同場加映】青姐話：港股重心下移 惟信心不能移重

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記者：林衛

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巴菲特 股票 回購 美國

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