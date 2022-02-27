【獨角獸】全球獨角獸企業數目破千家 美國增速拋離中國

所謂「獨角獸」是指估值超過10億美元，又未上市的企業。數據顯示，盡管今年股市動盪，代表科技股的美國納指跌至體無完膚，惟全球獨角獸企業的數目增長保持迅速。據美國調查公司CB Insights的數字據，全球獨角獸企業在2月初超過1,000家，整體估值達到約3.3萬億美元。2021年全球誕生517家獨角獸企業，約為2020年的4倍。

【同場加映】溫股知新：三項因素累港股 匯控部署勿亂估

以國家計，美國的獨角獸企業數量最多，截至2021年底，美國的獨角獸企業為488家，一年時間擴大了1倍；位居世界第二的中國有170家。2021年單次超過1億美元的大型融資也達到1,556件，是2020年的2.5倍。此外，2021年包括獨角獸企業在內的全球初創企業融資額達到6,208億美元，是2020年的2.1倍。

【延伸閱讀】2022年部署：滙豐維持恒指本年目標28030點 薦買12隻價值型港股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

在2021年誕生的獨角獸企業中，金融科技企業和軟體相關企業佔到一半，以區塊鏈為基礎的金融及電商等非常突出。不過，隨着美國進入加息周期，標榜高增長的科技股不得不面對估值下跌，一定程度影響獨角獸企業的融資；又由於獨角獸企業的估值最終是按照融資價格進行計算的，雖然投資者預期降低、推遲融資的情況增多，但要反映到獨角獸企業數量和估值上，還會存在一定的時間差，故現時的估值，未必反映真實價值。

【同場加映】青姐話：港股重心下移 惟信心不能移重

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛