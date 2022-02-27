【俄烏局勢】新一輪制裁快將落鑊 歐美決定踢俄出SWIFT？

據路透社報道，加拿大、美國、英國和歐盟可能在新一輪制裁中，將俄羅斯排除在SWIFT全球銀行間支付系統之外，以阻止俄羅斯入侵烏克蘭。美國與歐洲官員表示，未來幾天在德國和意大利官員軟化立場後，可能實施這一舉措。早前德國和意大利對踢俄出SWIFT持保留意見。

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SWIFT是一個安全的信息傳遞系統，促進了快速的跨境支付，是國際貿易融資的主要機制。分析指，此舉會打擊俄羅斯的貿易，使俄羅斯企業更難運營，標誌著西方國家對俄國的協同制裁進一步升級。

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事實上，一些歐洲國家對SWIFT持保留態度也可以理解，皆因歐洲入口的天然氣與石油，分別有四成和兩成來自俄羅斯，踢俄出SWIFT無疑會影響供應，刺激物價上漲。另一方面，歐洲公司與俄國政府或企業亦有生意往來及投資合作，若SWIFT被封鎖，如何收回款項都成疑問。

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記者：林衛