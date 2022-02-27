【3月部署】平安證券料市場調整近尾聲 兩會臨近關注政策方向

平安證券指出，內地A股市場仍以震蕩為主，但是結構性機會有望增加，整體表現會優於2月份。進入3月後，隨着經濟數據、兩會政策表態，以及上市公司業績陸續公布，市場的不確定性漸漸減少，市場底也會越來越近。結構上建議關注三條主綫，一是基本面有利好催化的能源化工板塊，將受益於能源價格持續上漲預期；二是聚焦政策發力點，包括新基建、數字經濟等相關產業鏈；三是受疫情影響反復，有望復甦的出行板塊。

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宏觀經濟方面，中國經濟基本面承壓，穩增長政策力度繼續加碼，貨幣政策仍有寬鬆空間。 2022年第一季經濟仍會慣性下滑，主要受消費疲弱和地產銷售投資降溫的拖累，穩增長需加碼發力，房地產政策邊際放寬，國內降息等寬鬆的貨幣政策操作仍可期待。另外， 隨着3月經濟數據的公布，利好的因素將逐步增加，不確定性因素將漸漸減少。

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兩會臨近，重點關注政策發力方向。從目前地方政府兩會工作報告的部署來看，穩增長和高質量發展是核心議題， 擴內需的重要發力點在於促投資，產業轉型的發力點在於促進製造業升級。因此，建議關注兩大政策高景氣方向，一是適度超前開展基建投資，新基建聚焦5G基站、數據中心、新能源電網升級等；二是大力支持科技創新，包括數字經濟和高端製造兩大領域。

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記者：林衛