  • 18°C
香港時間 : 2022227日 (日) 10:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【3月部署】平安證券料市場調整近尾聲 兩會臨近關注政策方向

股樓投資 10:28 2022/02/27

分享：

平安證券指出，內地A股市場仍以震蕩為主，但是結構性機會有望增加，整體表現會優於2月份。進入3月後，隨着經濟數據、兩會政策表態，以及上市公司業績陸續公布，市場的不確定性漸漸減少，市場底也會越來越近。結構上建議關注三條主綫，一是基本面有利好催化的能源化工板塊，將受益於能源價格持續上漲預期；二是聚焦政策發力點，包括新基建、數字經濟等相關產業鏈；三是受疫情影響反復，有望復甦的出行板塊。

【同場加映】溫股知新：三項因素累港股 匯控部署勿亂估

宏觀經濟方面，中國經濟基本面承壓，穩增長政策力度繼續加碼，貨幣政策仍有寬鬆空間。 2022年第一季經濟仍會慣性下滑，主要受消費疲弱和地產銷售投資降溫的拖累，穩增長需加碼發力，房地產政策邊際放寬，國內降息等寬鬆的貨幣政策操作仍可期待。另外， 隨着3月經濟數據的公布，利好的因素將逐步增加，不確定性因素將漸漸減少。

【延伸閱讀】港股通：中金預料多達24隻港股 或獲納入港股通，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

兩會臨近，重點關注政策發力方向。從目前地方政府兩會工作報告的部署來看，穩增長和高質量發展是核心議題， 擴內需的重要發力點在於促投資，產業轉型的發力點在於促進製造業升級。因此，建議關注兩大政策高景氣方向，一是適度超前開展基建投資，新基建聚焦5G基站、數據中心、新能源電網升級等；二是大力支持科技創新，包括數字經濟和高端製造兩大領域。

【同場加映】青姐話：港股重心下移 惟信心不能移重

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

開啟hket App，閱讀全文
板塊 人大政協兩會 中國 A股

下一篇文章

【俄烏局勢】新一輪制裁快將落鑊 歐美決定踢俄出SWIFT？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】一文看清阿里巴巴公布上季業績後大行評級
【阿里巴巴9988】一文看清阿里巴巴公布上季業績後大行評級
【醫學研究】美國研究：外貌與免疫力有關 樣子愈吸引免疫系統愈強
【醫學研究】美國研究：外貌與免疫力有關 樣子愈吸引免疫系統愈強
【有相睇】上車客獨具慧眼　趕於預算案前入市　低市價購愉景新城高層兩房
【有相睇】上車客獨具慧眼　趕於預算案前入市　低市價購愉景新城高層兩房
【有相睇】換樓客多謝財爺出手　成功「細屋搬大屋」　加121萬住大206呎　兼可借盡九成按揭
【有相睇】換樓客多謝財爺出手　成功「細屋搬大屋」　加121萬住大206呎　兼可借盡九成按揭
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【職場熱話】同事確診新冠肺炎 公司竟不作通報當沒事 要求同房員工繼續上班
【職場熱話】同事確診新冠肺炎 公司竟不作通報當沒事 要求同房員工繼續上班
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款