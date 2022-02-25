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【加密貨幣】烏克蘭人搶買加密貨幣 USDT曾現一成溢價

股樓投資 18:55 2022/02/25

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俄羅斯入侵烏克蘭後，當地人抗戰到底，但同時亦想保存財富，加密貨幣成為其中一個重要選擇。大批市民將資產轉移成加密貨幣。烏克蘭加密貨幣交易所Kuna，穩定幣USDT兌美元的價格出現一成溢價，原本1美元可買入1USDT，但昨天（25日），USDT的價格曾升至1.1美元，成交量亦為去年中以來新高。

【溫股知新】三項因素累港股   匯控部署勿亂估

與此同時，USDT的國際價格，沒有大幅波動，以coingecko數據顯示，USDT的價格一直穩定在0.998至1.001左右區間，可見烏克蘭人在搶購加密貨幣。

【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股【下一頁

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USDT為交易量最大的穩定幣，由Tether公司發行，公司承諾每1USDT背後有1美元或現金等值在背後支撑，因此價格會穩定在1美元。穩定幣為現實世界與加密貨幣世界的橋梁，投資者通常會先買穩定幣，再以穩定幣買入其他加密貨幣。烏克蘭人擁有USDT後，便可買入其他加密貨幣，或者直接持有USDT，以保存財富。烏克蘭貨幣格里夫納，過去每日也由1格里夫納兌0.035美元，跌至0.033美元，將之換成穩定幣，可保存實力，除圖後計。

【青姐話】港股重心下移   惟信心不能移

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撰文 : 龍瑞成

經濟 買入 虛擬貨幣 虛擬貨幣種類 烏克蘭 俄羅斯 美元
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