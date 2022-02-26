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【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】開車進入沙丘 遊牧民族與沙漠巨石

名人薈萃 21:25 2022/02/26

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今日穆罕默德開車往沙丘另一端，離開我們的住宅越來越遠，且更徧離遊牧民族，從車廂外看四周無人，從另一方遠眺向山林，而地上亦由幼細的沙拉變成石粒，眼前只見一片望無際的石粒地，地上留下不少行車的軩印。

差不多到達目的地時，穆罕默德朋友Kason指着不遠處說，那處有一個巳慌癈遊牧民族的居所，是他兒時住的地方，建議到那裏看看。

這個遊牧民族的住宿用樹枝及樹木等搭建，有睡，有飯廳及厨房等，甚至有一個養飼羊隻的地方。

這裏四周無人，曠野一片，日間猛烈陽光，晚上寒風刺骨，遇上沙塵暴，仍刻苦生活。

而他們隨着時間遷移，在不同的地方移居，過着飄泊的生活，直至多年前搬離，找到現時固定的居所再不住遊牧帳篷了。

我們繼續前往目的地方，不久到達了，這個地方的沙丘舆別不同，有大大小小奇怪怪異的巨石林立，我們從石缝而上，置身於巨石

感覺自己變了一個小矮人。從高處遠眺前方的風景，令人嘆為觀止。

我們從周邊的石群上上落落往另一個石山丘，Kason指着一個大小不一的大石組成的石山說，我們往上爬到顶端，可觀看太陽日落景色，非常美麗，可惜我看着這坐巨山已感覺困難而上，因為看見鏠利的怪石，在沒有裝備的情況下，必定手損失爛腳；不過，他們極力推薦，自己也曾嘗試，但最後也決定放棄，更向着穆罕默德笑說，若我能爬上山頂，恐怕也不向下爬回地面。

荒廢的遊牧民族。

在沙漠裛出現奇形怪狀的巨石。

站在巨石遠眺一片無際的風景。

 

作者_Apple (陳偉嫦）簡介：

熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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