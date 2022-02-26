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【綠色債券】政府因應疫情延期發行綠色零售債券　原定周二開始認購

Hot Talk 20:29 2022/02/26

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政府因疫情最新發展，延期發行原定周一起接受認購的首批綠色零售債券。

政府周六宣布，因應2019冠狀病毒病疫情的最新發展，決定延期發行原定於3月1日至11日接受認購申請的首批綠色零售債券。

政府發言人表示：「發行首批零售綠債的籌備工作已經就緒。然而，香港正處於抗疫的關鍵時刻，為避免申請人辦理手續引致社交接觸，減少病毒傳播風險以助控制疫情，我們決定延遲綠色零售債券的認購期及發行日。我們感謝各參與機構就是次發行所做的前期工作，也希望正準備參與認購的市民能夠諒解有關安排。」

政府稱視乎疫情的發展，將盡快重啓綠色零售債券的認購安排。詳情將適時公布。

政府2月15日公布首次發行的綠色零售債券細節，原定認購期由3月1日（星期二）上午9時至3月11日（星期五）下午2時。原定3月18日或之前公布發行額、認購和分派結果，並在3月22日發行，3月23日在聯交所掛牌。

綠色零售債券條款與現行iBond（通脹掛鈎債券）相若，每手1萬港元。年期為3年期，息率不少於兩厘，每半年派息一次，會以定息2厘及浮息兩者中較高者計算派息，而且會以「循環派發」機制分配債券，以滿足小額投資者申請。

*【ET財智Talk】中銀香港特約：虎進金來　虎年可持續發展投資機遇*

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