【第五波疫情】港鐵加碼向醫護人員送一萬張都會票　捐贈食物券、向的士開放更多泊車位

▲ 港鐵加碼向醫護人員送一萬張都會票 捐贈食物券、向的士開放更多泊車位

港鐵 （00066） 加碼推出支援措施，惠及弱勢社群，以及支持醫護和在疫情下大受影響的的士業界等，包括向醫護人員免費提供一萬張港鐵都會票、捐贈食物券予1500個合資格低收入家庭，並在香港西九龍站停車場開放更多泊車位予的士業界。

港鐵向全綫車站及商場租戶提供新一輪租金援助，每周向醫護人員派3000張機鐵車票，看【下一頁】

港鐵表示，為感謝醫護人員的無私付出及貢獻，會免費提供一萬張港鐵都會票，透過醫院管理局送贈予醫護員工。

公司亦與慈善機構合作，將透過惜食堂捐贈食物券，予1500個合資格低收入家庭，受惠家庭視乎人數可以獲得面值500至800元的食物劵於超級市場換領食品。

同時，公司亦讓惜食堂以象徵式租金，於大窩口站近A出入口位置安裝「自在食」速凍餐自助提取機服務，在車站為因受疫情影響的合資格家庭提供食物援助，讓已登記人士可以方便取餐。公司亦會支持同路舍購買食物券及支援其緊急庇護所服務，款項將會支援安排面對緊急情況的人士入住合作夥伴的賓館或宿舍，並提供熱餐、生活物資及醫療服務等，為期兩個月。

考慮到的士業界面臨更大的壓力，港鐵已於2月中開始擴大開放香港西九龍站停車場安排，提供合共480個泊車位予的士業界停泊車輛。

為員工設醫療熱綫 安排派「抗疫關愛包」

員工方面，港鐵指，就著檢測呈陽性反應的員工及合資格家屬，公司將進一步加強醫療支援，由3月1日起設立二十四小時專屬醫療熱綫、提供網上醫療諮詢及藥物運送服務。港鐵也正安排向全體港鐵員工及兼職員工贈送內含快速抗原檢測劑、湯包現金券等物資的「抗疫關愛包」。

公司亦正與有關部門聯繫，探討於港鐵範圍內為確診同事設立臨時隔離地點的可行性；由於涉及防疫和治療，會嚴謹進行相關的工作。

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