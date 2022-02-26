  • 18°C
香港時間 : 2022226日 (六) 19:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】港鐵加碼向醫護人員送一萬張都會票　捐贈食物券、向的士開放更多泊車位

股市 17:55 2022/02/26

分享：

港鐵加碼向醫護人員送一萬張都會票　捐贈食物券、向的士開放更多泊車位

港鐵 （00066） 加碼推出支援措施，惠及弱勢社群，以及支持醫護和在疫情下大受影響的的士業界等，包括向醫護人員免費提供一萬張港鐵都會票、捐贈食物券予1500個合資格低收入家庭，並在香港西九龍站停車場開放更多泊車位予的士業界。

港鐵向全綫車站及商場租戶提供新一輪租金援助，每周向醫護人員派3000張機鐵車票，看【下一頁】

港鐵表示，為感謝醫護人員的無私付出及貢獻，會免費提供一萬張港鐵都會票，透過醫院管理局送贈予醫護員工。

公司亦與慈善機構合作，將透過惜食堂捐贈食物券，予1500個合資格低收入家庭，受惠家庭視乎人數可以獲得面值500至800元的食物劵於超級市場換領食品。

同時，公司亦讓惜食堂以象徵式租金，於大窩口站近A出入口位置安裝「自在食」速凍餐自助提取機服務，在車站為因受疫情影響的合資格家庭提供食物援助，讓已登記人士可以方便取餐。公司亦會支持同路舍購買食物券及支援其緊急庇護所服務，款項將會支援安排面對緊急情況的人士入住合作夥伴的賓館或宿舍，並提供熱餐、生活物資及醫療服務等，為期兩個月。

考慮到的士業界面臨更大的壓力，港鐵已於2月中開始擴大開放香港西九龍站停車場安排，提供合共480個泊車位予的士業界停泊車輛。

為員工設醫療熱綫  安排派「抗疫關愛包」

員工方面，港鐵指，就著檢測呈陽性反應的員工及合資格家屬，公司將進一步加強醫療支援，由3月1日起設立二十四小時專屬醫療熱綫、提供網上醫療諮詢及藥物運送服務。港鐵也正安排向全體港鐵員工及兼職員工贈送內含快速抗原檢測劑、湯包現金券等物資的「抗疫關愛包」。

公司亦正與有關部門聯繫，探討於港鐵範圍內為確診同事設立臨時隔離地點的可行性；由於涉及防疫和治療，會嚴謹進行相關的工作。

相關文章：【港鐵削班次】港鐵客量跌4成、月內第二度削班次　2.25再削非繁忙時段班次、全月通用戶獲電子現金券

港鐵公司（00066） 港股 疫情 港鐵

上一篇文章

【第五波疫情】商界輪流宣布支援抗疫工作　累捐4.4億款項及物資　一文看清企業最新舉動（不斷更新）

下一篇文章

【檢測試劑】實惠2.28開放登記預售Savewo救世快速抗原測試劑　首批每盒僅售18元　最快3.1取貨【附詳情】
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【騰訊700】騰訊總裁劉熾平提前放棄84萬股認購期權　行使價全為618元、2028年才到期
【騰訊700】騰訊總裁劉熾平提前放棄84萬股認購期權　行使價全為618元、2028年才到期
【港股ADR+夜期】夜期收市升330點　滙豐美團ADR升3.5%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期收市升330點　滙豐美團ADR升3.5%（不斷更新）
【檢測試劑】實惠2.28開放登記預售Savewo救世快速抗原測試劑　首批每盒僅售18元　最快3.1取貨【附詳情】
【檢測試劑】實惠2.28開放登記預售Savewo救世快速抗原測試劑　首批每盒僅售18元　最快3.1取貨【附詳情】
【第五波疫情】太古地產向關閉的599表列處所租戶提供全額租金寬免　餐飲租戶亦獲減租
【第五波疫情】太古地產向關閉的599表列處所租戶提供全額租金寬免　餐飲租戶亦獲減租
【美股收市】憧憬俄烏和談 道指飆834點 納指升1.6%
【美股收市】憧憬俄烏和談 道指飆834點 納指升1.6%
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款