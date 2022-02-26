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【烏克蘭戰爭】基輔錄35傷包括兩童 俄導彈襲中民居

環球政治 17:34 2022/02/26

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俄羅斯軍隊徹夜展開對烏克蘭首都基輔的攻勢，希望盡快攻下。基輔市長表示，通宵戰事中共造成35人受傷，包括兩名兒童。另外，一幢住宅大樓被俄羅斯導彈擊中，據報亦無人死亡。俄羅斯承認曾發射導彈，但否認針對民居。

【烏克蘭戰爭】拜登供逾46億援助 尋國會緊急撥500億 【下一頁】

【烏克蘭戰爭】澤連斯基嘆「可能係最後一面」 晤歐盟領袖促加強制裁 【下一頁】

基輔市長周六（26日）表示，俄羅斯通宵進襲導致包括2名兒童在內35人受傷，有住宅大樓被導彈撃中，但未釀成死亡。基輔救援服務指出，一枚俄國導彈擊中市中心的住宅大廈，從內政部發放的圖片可見，救援人員正協助民眾疏散，部分單位被炸毀，大樓出現明顯凹陷。

大樓被擊中時一個單位的片段

    點擊圖片放大
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烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）在社交平台Twitter轉發大樓被炸圖片，向全球作出呼籲，全面孤立俄羅斯﹑驅逐俄羅斯大使﹑禁運石油﹑摧毀俄羅斯經濟及停止俄羅斯的戰爭犯罪分子。

俄羅斯國防部同日承認曾發射導彈，但強調只針對烏克蘭的軍事基建，否認曾造成任何烏克蘭民居或社區損毀。

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https://dynamic.hket.com/article/71f3

 

責任編輯：吳漢培

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