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【烏克蘭】要求Meta停止審查官媒資訊被拒　俄羅斯：將禁止Facebook在當地營運

科技 17:05 2022/02/26

分享：

俄羅斯政府曾要求Facebook停止對四間俄羅斯國營傳媒進行審查，但該企已明確拒絕有關要求。

俄羅斯持續向烏克蘭發動攻勢的同時，也不斷利用網絡資訊作戰打擊對手。為了監管資訊的準確性，Meta亦針對俄羅斯4間媒體的Facebook（fb）帳號進行。惟此舉動引起俄羅斯不滿，俄羅斯通信傳播監管局更表示，將限制市民使用Facebook。

【MWC2022】MWC主辦宣布　禁止部分俄羅斯公司參展

【烏克蘭】烏克蘭副總理去信蘋果　呼籲停止向俄國供應產品

俄羅斯通信傳播監管局昨（25日）在官方網站指，Facebook針對4間俄羅斯國有、附屬媒體的官方帳戶，包括：紅星電視台（Zvezda TV）、俄羅斯新聞社（RIA Novosti）、線上報紙（Lenta）、俄羅斯日報（Gazeta）進行審查。

Meta國際關係事務副總裁Nick Clegg也在Twitter上承認，俄羅斯政府曾要求Facebook停止對四間俄羅斯國營傳媒進行審查，但該企已明確拒絕有關要求。

俄羅斯通信傳播監管局表示，因Facebook拒絕配合相關要求，已經違反俄羅斯聯邦法律。為此，經俄羅斯總檢察長以及外交部達成共識，將對Facebook的網站進行部分流量控管、限制市民使用。

Nick Clegg強調，Facebook一直承受打擊錯誤訊息的壓力，無法配合俄羅斯政府的要求。並希望俄羅斯民眾可以繼續透過Facebook，表達自己的聲音。

【烏克蘭】俄羅斯遭制裁　蘋果Apple Pay、Google Pay等電子支付無限期暫停使用

責任編輯：曾曉汶

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