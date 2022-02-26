【另類投資】投資威士忌組合如何穩賺不賠？　白金威士忌投資基金聯合創始人教路三大貼士

▲ 投資威士忌穩賺不賠？ 白金威士忌投資基金聯合創始人教路投資新手三大貼士

名酒向來有價有市，單一麥芽威士忌（Single Malt Whisky）的拍賣價格更是屢創新高。面對市況不穩，尋求另類投資不妨是另一出路。白金威士忌投資基金聯合創始人陳麗花接受本報專訪時表示，不同於投票，由於威士忌是實質的資產，「如果跌得好慘你都可以開黎飲」，並教路投資威士忌組合的貼士。

「大家最怕買假酒， 買假酒就沒有價值」

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陳麗花建議投資新手，一、買酒前要做足市場研究，並請教行業專家或有經驗人士，以免誤買假酒。二、若資金有限，可以到拍賣行選擇靚酒及出售，「若有一支威士忌，透過拍賣行賣出的價格會較理想，但若有50支，賣給私人收藏家會更好」。三、投資者不宜不要投資過新入樽的威士忌，並可選擇來Macallan、Mortlach、Rosebank、Dalmore、Bowmore等具增值空間或大型的品牌。

白金威士忌投資基金為2014年推出的私募基金，專注於來自蘇格蘭及日本的陳年及稀有單一麥芽威士忌，基金經歷7年時間後，去年底以2600萬美元退出，年總回報達17%。

不同於調和式威士忌，所謂單一麥芽威士忌是指在同一個蒸餾廠只用發芽大麥為原料製造的威士忌，產量有限。而威士忌是在木桶中老化，注入密封玻璃瓶後會停止，陳釀時間及供應量均影響威士忌的價值。

㨂酒、經驗及退出渠道不可或缺

陳麗花指，基金要有不俗回報，㨂酒、經驗及退出渠道不可或缺。基金揀酒有三大原則，一、每樽威士忌必須是限量版，並由單桶出產。二、選擇「老古董」，會專注於世界大戰前的威士忌，也會留意1950至70年代的酒。三、源自已經關閉蒸餾廠的威士忌，停產的陳年佳釀威士忌更具稀缺性。

另外，市場對橡木桶的關注也有所提高，因每年都會隨著時間升值。因此，陳麗花指，基金同時配置木桶及瓶酒，雖然桶的回報會較樽高，基金中桶的總回報達150%，樽有85%，但由於桶的入手程度較高，也須配置樽提升基金的流動性。

同時，她提到，基金團隊的經驗不可或缺，首席投資官透過個人經驗及網絡取得優質的威士忌，總裁會負責監察買入及賣出的每個步驟，務求嚴格執行整個投資策略，而5年至7年投資周期回報更理想。

基金主要有4個退出渠道，出售予私人收藏家的佔比達一半，其餘為出售予經銷商、拍賣行、投資多樣實物資產的小型基金。

未來專注建立威士忌交易生態

陳麗花稱，目前無意成立新基金，反而希望以過去的經驗，協助投資者及收藏家建立自己的組合，故公司投資了原桶威士忌貿易公司Glenor、在綫威士忌拍賣公司Whisky Hammer和威士忌電子商務平台Still Spirit，投資者在平台進行買賣，為確保每個原桶及威士忌是「真貨」，例如平台會在購買原桶後給予認證證書，並提供瓶裝威士服務，冀建立整個生態。

記者：袁諾曦

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