  • 20°C
香港時間 : 2022226日 (六) 16:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

烏克蘭戰爭】拜登供逾46億援助 尋國會緊急撥500億

環球政治 16:12 2022/02/26

分享：

美國就俄羅斯入侵烏克蘭遭已祭出多項制裁，惟被指援助措施仍不足。美國總統拜登下令國務院，向烏克蘭提供6億美元援助，包括3.5億軍事援助。另外，華府亦尋求國會批准，緊急通過64億美元撥款，協助烏克蘭及應對俄羅斯在中歐地區的威脅。

【烏克蘭戰爭】澤連斯基嘆「可能係最後一面」 晤歐盟領袖促加強制裁 【下一頁】

白宮周五（25日）發出備忘錄，指拜登（Joe Biden）已授權國務院，向烏克蘭提供最多2.5億美元（約19.5億港元）援助，另外亦會提供3.5億美元（約27.3億港元）防衛裝備﹑軍事培訓與教育及國防部服務。

同時，白宮管理和預算辦公室（Office of Management and Budget，OMB）表示，由於俄羅斯發動不合理及無故入侵，華府認為有需要增加對烏克蘭及中歐盟友的人道及經濟援助，尋求國會支持撥款64億美元（約499.7億港元）援助。

【烏克蘭戰爭】基輔3面爆衝突 女議員籲民眾自行武裝 【下一頁】

撥款包括29億美元的安全及人道援助，及35億美元提供予國防部。國會消息人士指出，華府周五作出請求。據報，現由民主黨控制兩院的國會將先行審批29億美元資金作為緊急法案，提供予國務院及國際開發署，國防部撥款延後考慮，前者估計足夠拜登實施執行對俄羅斯的制裁。

未計今次撥款，華府已向烏克蘭提供6.5億美元安全援助及5,200萬美元人道支援，上周更宣布向基輔政府提供10億美元國家貸款。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】普京呼籲烏軍推翻政府 有利促成和談
今日
【烏克蘭戰爭】普京呼籲烏軍推翻政府 有利促成和談
【烏克蘭戰爭】送愛女去安全區 烏男不捨淚別
今日
【烏克蘭戰爭】送愛女去安全區 烏男不捨淚別
【烏克蘭戰爭】逾千俄反戰示威者被捕 普京強調被迫出兵
2022/02/25
【烏克蘭戰爭】逾千俄反戰示威者被捕 普京強調被迫出兵
【烏克蘭戰爭】俄羅斯坦克入基輔 外媒料重現東西德局面
2022/02/25
【烏克蘭戰爭】俄羅斯坦克入基輔 外媒料重現東西德局面
【烏克蘭戰爭】與俄軍巷戰槍聲密集 蛇島士兵爆粗回敬勸降後陣亡
2022/02/25
【烏克蘭戰爭】與俄軍巷戰槍聲密集 蛇島士兵爆粗回敬勸降後陣亡

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】普京呼籲烏軍推翻政府 有利促成和談
今日 11:07
【烏克蘭戰爭】普京呼籲烏軍推翻政府 有利促成和談
【烏克蘭戰爭】送愛女去安全區 烏男不捨淚別
今日 08:05
【烏克蘭戰爭】送愛女去安全區 烏男不捨淚別
【烏克蘭戰爭】逾千俄反戰示威者被捕 普京強調被迫出兵
18:05 2022/02/25
【烏克蘭戰爭】逾千俄反戰示威者被捕 普京強調被迫出兵
軍事 國防 美國 拜登 烏克蘭 俄羅斯 白宮 制裁 戰爭

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月26日 時間16:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】切爾諾貝爾輻射探測量突增 疑與重武器有關（第二版）
【烏克蘭戰爭】切爾諾貝爾輻射探測量突增 疑與重武器有關（第二版）
【烏克蘭戰爭】俄軍離基輔僅32公里 美國料96小時內淪陷
【烏克蘭戰爭】俄軍離基輔僅32公里 美國料96小時內淪陷
【烏克蘭戰爭】與俄軍巷戰槍聲密集 蛇島士兵爆粗回敬勸降後陣亡
【烏克蘭戰爭】與俄軍巷戰槍聲密集 蛇島士兵爆粗回敬勸降後陣亡
新型冠狀肺炎全球疫情（02月26日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月26日 時間16:00）
【烏克蘭戰爭】俄羅斯坦克入基輔 外媒料重現東西德局面
【烏克蘭戰爭】俄羅斯坦克入基輔 外媒料重現東西德局面
【烏克蘭戰爭】拜登撥27.3億軍事援助 基輔傳爆發街頭巷戰（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】拜登撥27.3億軍事援助 基輔傳爆發街頭巷戰（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款