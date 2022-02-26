【烏克蘭戰爭】拜登供逾46億援助 尋國會緊急撥500億

美國就俄羅斯入侵烏克蘭遭已祭出多項制裁，惟被指援助措施仍不足。美國總統拜登下令國務院，向烏克蘭提供6億美元援助，包括3.5億軍事援助。另外，華府亦尋求國會批准，緊急通過64億美元撥款，協助烏克蘭及應對俄羅斯在中歐地區的威脅。

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白宮周五（25日）發出備忘錄，指拜登（Joe Biden）已授權國務院，向烏克蘭提供最多2.5億美元（約19.5億港元）援助，另外亦會提供3.5億美元（約27.3億港元）防衛裝備﹑軍事培訓與教育及國防部服務。

同時，白宮管理和預算辦公室（Office of Management and Budget，OMB）表示，由於俄羅斯發動不合理及無故入侵，華府認為有需要增加對烏克蘭及中歐盟友的人道及經濟援助，尋求國會支持撥款64億美元（約499.7億港元）援助。

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撥款包括29億美元的安全及人道援助，及35億美元提供予國防部。國會消息人士指出，華府周五作出請求。據報，現由民主黨控制兩院的國會將先行審批29億美元資金作為緊急法案，提供予國務院及國際開發署，國防部撥款延後考慮，前者估計足夠拜登實施執行對俄羅斯的制裁。

未計今次撥款，華府已向烏克蘭提供6.5億美元安全援助及5,200萬美元人道支援，上周更宣布向基輔政府提供10億美元國家貸款。

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責任編輯：吳漢培