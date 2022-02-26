【疫市停業】叙福樓旗下「牛角」、「牛涮鍋」等　周一起所有分店暫停營業

▲ 敘福樓行政總裁黃傑龍今（26日）表示，集團旗下所有餐廳所有分店將於下周一（28日）起開始暫停營業。

本港第五波疫情嚴峻，確診人數不斷增加，多間食肆近日更先後宣布暫停營業。敘福樓行政總裁黃傑龍今（26日）在Facebook表示，營商環境惡化至實在無法經營，集團旗下所有餐廳，包括：牛角日本燒肉專門店、日本涮涮鍋專門店温野菜及牛涮鍋等，所有分店將於下周一（28日）起開始暫停營業。

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黃傑龍在Facebook表示：「疫情持續惡化，疫情由一月初開始，社交距離措施放寬無期，由年初四到2月24日兩次都全面落空，呈報確診個案昨天突破22,000，營商環境惡化至實在無法經營，明天最後一天營業並作暫停營業準備，後天2月28日星期一暫停營業。」據悉，受影響的包括：牛角、牛角Buffet、牛角次男坊、牛涮鍋、温野菜、柳氏家、和平飯店及永華日常。

集團旗下所有餐廳如牛角，也逐一在Facebook通知客人：「所有分店將於星期一(28/2)起暫停營業，希望疫情盡快穩定，可以同大家再見面記得減少外出，保持衛生及清潔。而星期日(27/2)將營業至下午六時 (最後落單時間:下午五時半)。」

黃傑龍也提到，感謝醫護人員不眠不休照顧病人，希望這個決定也能稍微減輕醫護人員的負擔。期望疫情盡早受控，集團餐廳也將盡早恢復營業繼續服務大家。至於Kabu-Go網上購物平台將繼續營運。

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責任編輯：曾曉汶

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