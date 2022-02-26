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【NFT】OpenSea受黑客攻擊　交易量下降37%

科技 18:30 2022/02/26

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OpenSea用戶日前遭黑客「釣魚攻擊」，導致OpenSea近7日的交易量下降了37%。

非同質化代幣（NFT）近年備受追捧，其中NFT交易平台OpenSea目前有超過8,000萬個NFT上架，每月交易額均超過30億美元（約234億港元）。不過日前就被爆出OpenSea的32個用戶疑遭受黑客「釣魚攻擊」，損失金額達170萬美元（約1,326萬港元)。事件爆出後，OpenSea上的用戶活動迅速下降，近7日的交易量更下降了37%。

【NFT安全】OpenSea用戶遭網絡釣魚攻擊　損失逾1,300萬元

【網絡安全】NFT網上交易平台遭攻擊　HKCERT教路保護加密資產

OpenSea日前疑出現釣魚詐騙電郵，成功盜取用戶200個NFT，價值約170萬美元（約1,326萬港元)。據外媒Crypto News報道指，詐騙事件發生後，OpenSea的用戶活動迅速下降，最近一星期的交易量下降了37%，而且大批用戶更表示要離開OpenSea。報道引述數據指，過去7天OpenSea的交易者數量下降19%，目前為227,272人。

而在OpenSea交易量下降的同時，OpenSea的競爭對手LooksRare，在2月20日至23日期間的交易額，從500萬美元（約3,904萬港元）增至2,500萬美元（約1.9億港元）。

【網絡安全】花旗銀行用戶被黑客鎖定　或遭釣魚郵件攻擊

責任編輯：曾曉汶

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