【烏克蘭戰爭】澤連斯基嘆「可能係最後一面」 晤歐盟領袖促加強制裁

烏克蘭總統澤連斯基多次呼籲西方國家，加強制裁俄羅斯，阻止俄國軍事行動。澤連斯基近日再與歐盟領袖會晤，遊說歐盟國迅速幫助烏克蘭，應對俄羅斯入侵。英國傳媒稱，澤連斯基向歐盟領袖表示，今次可能是最後一次見到他仍然生存。

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美國政治新聞網站Axios引述歐洲外交消息人士，指澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在發表電視講話，稱自己成為俄國頭號目標前，曾與一眾歐盟領袖線上會晤，再次促請向俄羅斯實施新一輪更強勁的制裁，進一步幫助烏克蘭。

參與會議的瑞典首相安德松（Magdalena Andersson）表示，歐盟領袖紛紛向澤連斯基道別，似乎大家亦意識可能不會再次相見。英國傳媒報稱，澤連斯基會上向各領袖表示，今次可能是最後一次活著與他們見面。

美國華盛頓郵報指出，美方曾向澤連斯基建議，協助其離開烏克蘭，但遭拒絕。美國情報機關人員於1月訪問烏克蘭時，警告澤連斯基安全未來數周面臨重大威脅，暗示俄國已有人員在基輔準備行刺，但澤連斯基明知自己與家人為頭兩大目標，仍拒絕離開烏克蘭。

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責任編輯：吳漢培