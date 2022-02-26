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【網絡安全】花旗銀行用戶被黑客鎖定　或遭釣魚郵件攻擊

科技 15:25 2022/02/26

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近日將有一波釣魚郵件攻擊，鎖定花旗銀行（CitiBank）用戶，以騙取網上銀行帳戶、密碼等資訊。

近年銀行業曾發生多宗資訊系統事故，也令客戶的私隱安全問題浮上水面，自然成為黑客的目標。近日有網絡安全機構警告，近日將有一波釣魚郵件攻擊，鎖定花旗銀行（CitiBank）用戶，以騙取網上銀行帳戶、密碼等資訊，呼籲民眾小心。

【網絡安全】過億部三星手機出廠　即存安全漏洞

【網絡安全】不法份子冒名電郵行騙　亞馬遜佔最大比重

安全網絡廠商Bitdefender今日發出警告，只黑客鎖定花旗銀行用戶，以帳號遭停權、詐騙損害賠償為主旨，吸引用戶連至釣魚網站輸入網上銀行帳戶及密碼等。

據悉，黑客主要分為有2階段攻擊。第一階段發生於上星期，黑客假冒花旗財富管理部門，向用戶發送安全確認信件，信中包含與花旗銀行相同的官網圖示及設計，宣稱用戶註冊資料不齊全或其他因素，帳號遭停權，要求用戶經由信中所附連結，前往花旗銀行網站輸入帳號、密碼、電子郵件等資料以完成驗證。

而第二階段則類似中獎詐騙郵件，宣稱用戶被選中獲得聯合國財務賠償500萬美元（約3,904萬港元）或5,000萬美元（約39,040萬港元），並將匯入其銀行帳戶，要求用戶輸入資料，包括姓名、地址、年齡、電話及身份證相片以完成轉帳。

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Bitdefender指，這些釣魚郵件有40%來自美國，13%來自墨西哥。而暫時受影響的用戶，大部分來自美國（81%）、英國和韓國分別佔7%，其他則為加拿大、愛爾蘭、印度及德國。雖然暫時香港用戶並未成為目標，但在收到任何類似的電郵時，也要小心留意並處理。Bitdefender提醒，用戶應對宣稱銀行主動發送的信件一概不予回應，且留心信件網域或地址，是否有不正常的拼法等元素。

【烏克蘭】線上同步開戰　烏克蘭政府網站、銀行遭DDoS攻擊

責任編輯：曾曉汶

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