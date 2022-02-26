【俄烏衝突】英美加歐盟等決定凍結普京及拉夫羅夫資產　一文看清歐美等各國對俄羅斯的制裁

▲ 一文看清歐美等各國對俄羅斯的制裁

俄羅斯與烏克蘭全面爆發，歐美及全球多國已向俄羅斯出制裁措施，包括金融、出口等方面，惟俄羅斯與烏克蘭的戰火未有平息跡象，多國進一步「加辣」對俄羅斯的制裁措施，最新為美、英及歐盟決定凍結俄羅斯總統普京及外交部長拉夫羅夫（Sergie Lavrov）的資產。本文綜文了各國對俄羅斯的制裁措施，以便讀者參考。

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美國

白宮於當地時間25日宣布，將凍結普京和拉夫羅夫的資產，跟隨英國及歐盟。

於當地時間24日進行第二波制裁，包括制裁俄羅斯五大主要銀行，限制Sberbank 進行美元交易，凍結VTB和其他三家主要俄國金融機構涉及美國的資產，以及限制俄羅斯使用美元、歐元、日圓及英鎊在全球貿易。制裁更多普京的親信，包括 Sberbank 和 VTB 高層。

另外，實施新的債務和債權限制，對象為13家重要俄國企業和實體，包含能源、電信、鐵路等產業。同時，限制對俄出口高科技產品及軍事產品，包括半導體、航空電子、導航等。

美國於23日跟隨德國，宣布制裁「北溪二號」計畫母公司Nord Stream 2 AG和企業高層。

於22日推出周二宣布首輪制裁措施，禁止美國商界與兩

間俄羅斯商業銀行有任何往來，及禁止俄羅斯國債於環球金融市場中交易。

歐盟

歐盟於當地時間25日率先宣布凍結普京和拉夫羅夫的資產。

於當地時間24日宣布採取金融制裁，涉及70%俄羅斯銀行市場及主要國營企業、凍結俄羅斯在歐盟資產、限制俄羅斯進入歐盟資本和金融市場。另外，對半導體等關鍵技術實施出口管制、禁止煉油原料出口、禁止向俄羅斯航空公司銷售飛機和設備，以及停止向外交與商務人士發放簽證。

於22日歐盟宣布制裁措施，涉及351名國家杜馬（國會）議員及27個實體，範圍涵蓋政治、軍事、商業和媒體。

英國

英國於當地時間25日宣布，凍結普京和拉夫羅夫的資產。

於當地時間24日宣布，凍結所有俄國主要銀行的資產，即刻生效；立法禁止所有俄國企業在英國募集資金；制裁超過 100個實體及個人，包括俄國最大國防公司Rostec、普京前女婿、億萬富豪Kirill Shamalov；限制俄國公民在英國銀行帳戶的存款金額，上限5萬英鎊。

同時，禁止所有軍事用產品出口，以及將立法禁止多項高科技和煉油產品出口，包括半導體、航空零件、煉油設備。上述限制亦適用於白俄羅斯。

於22日宣布將制裁俄羅斯5間銀行和3名俄羅斯商人。

加拿大

於當地時間24日發佈相關文件，將俄羅斯27家金融機構和31名俄羅斯人列入制裁名單，包括普京的親信，並取消了對俄羅斯的出口許可。

於當地時間22日宣布，針對俄羅斯的銀行和主權債務施加制裁，禁止國民與烏克蘭東部兩個分離地區進行任何金融交易。

日本

於25日宣布追加經濟制裁，包括凍結俄羅斯個人及團體資產、停發簽證；凍結金融機構凍結資產等金融制裁；禁止出口晶片等通用品至俄羅斯。

於23日宣布將禁止在日本發行俄羅斯債券，針對部分俄羅斯個人施加簽證限制，並凍結他們的資產。

法國

法國於當地時間25日宣布將對俄羅斯實施經濟制裁，並將向烏克蘭提供3億歐元的軍事裝備和財政援助。

澳洲

於25日宣布擴大對俄羅斯制裁，目標針對數名俄羅斯菁英人士和表決授權對烏克蘭用兵的俄羅斯國會300多名議員。

於23日宣布，將針對部分俄羅斯個人及烏克蘭東部兩個分離地區實施制裁，範圍包括銀行、運輸、能源、石油、天然氣和電信，亦會指示移民部門優先考慮來自烏克蘭的簽證申請。

紐西蘭

向俄羅斯發布旅行禁令，同時禁止向俄羅斯軍方出口貨物。

德國

德國於當地時間22日宣布中止德俄之間的天然氣管線「北溪二號」。

韓國

於24日宣布加入對俄羅斯實施經濟制裁的行列。

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