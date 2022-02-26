【烏克蘭戰爭】基輔3面爆衝突 女議員籲民眾自行武裝

俄羅斯軍隊已進入烏克蘭首都基輔附近區域，並與烏軍爆發衝突。美國傳媒報稱，基輔附近3個方位均有戰事爆發，而且離城市範圍不遠，更多次傳出爆炸聲。烏克蘭一名女國會議員指民眾需學習如何使用槍械，武裝自己對抗俄羅斯入侵。

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美國有線新聞網絡（CNN）報道指出，基輔的東﹑南及西方均有戰事爆發，所有衝突離市中心不遠，但未威脅市內。CNN記者Clarissa Ward表示，未有跡象顯示住宅區成為進攻目標，但能聽到爆炸聲從四方八面傳來。

國際文傳電訊社（Interfax）報稱，俄羅斯軍隊嘗試攻擊控制發電站；路透社指烏克蘭軍隊稱成功保衛基輔的軍事基地。烏克蘭政府亦表示，成功阻止俄軍通過Peremohy大道，有指雙方曾在當地猛烈交火。

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）稍早前曾巡視基輔街頭，並錄下影片警告，基輔可能迎來最艱難時刻，需要面對俄軍的進攻，烏克蘭必須堅持，現在是決定國家命運的時刻。

烏克蘭女議員Kira Rudik向CNN透露，對於突然發生戰爭及自己需要準備持槍感覺瘋狂，指當俄軍到來，是時候烏克蘭民眾學校如何射擊。但她指烏克蘭軍隊極力抵抗，稱俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）低估烏軍。Rudik表示，烏克蘭民眾正武裝自身，保衛每一寸國土。

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責任編輯：吳漢培