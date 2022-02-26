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【烏克蘭】烏克蘭副總理去信蘋果　呼籲停止向俄國供應產品

科技 11:40 2022/02/26

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據悉，蘋果目前在俄羅斯有1家線上商店，直接向消費者銷售iPhone、Mac等產品，同時也在當地銷售軟件及服務，提供俄羅斯版本的App Store。

俄羅斯在24日宣布對烏克蘭進行「特別軍事行動」，入侵烏克蘭多個城市，烏克蘭隨即向多國求助。近日烏克蘭副總理費多羅夫（Mykhailo Fedorov）也去信蘋果，並向行政總裁庫克 （Tim Cook） 作出呼籲，希望​​蘋果能停止在俄羅斯銷售產品，並阻止俄羅斯使用App Store。

【烏克蘭】俄羅斯遭制裁　蘋果Apple Pay、Google Pay等電子支付無限期暫停使用

【烏克蘭】烏克蘭遊戲開發商集體發文　譴責俄羅斯挑起戰爭

烏克蘭副總理Mykhailo Fedorov於Twitter公開表示，已經聯絡Tim Cook，希望蘋果能加入美國政府對俄羅斯的制裁計畫，並在當地停售旗下所有產品，包括：iPhone、Mac以及 iPad 等等，同時封鎖App Store的營運。

Mykhailo Fedorov表示：「在2022年，現代科技就是坦克、火箭砲與飛彈」，希望透過阻止蘋果產品出售，能激勵俄羅斯年輕族群的反戰意願。

烏克蘭副總理Mykhailo Fedorov於Twitter公開表示，已經聯絡Tim Cook，希望蘋果能加入美國政府對俄羅斯的制裁計畫。（Twitter截圖）

惟截止目前，蘋果仍未回覆相關事件。不過Tim Cook周四也在Twitter上提到：「我很擔心烏克蘭局勢，我們的團隊盡一切所能，希望能支援當地的人道行動。」

【烏克蘭】全球最大黑客組織「匿名者」向俄羅斯宣戰！　癱瘓官媒網站

責任編輯：曾曉汶

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