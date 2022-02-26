【烏克蘭戰爭】普京呼籲烏軍推翻政府 有利促成和談

烏克蘭遭到俄羅斯入侵，首輔基輔面臨淪陷威脅。俄羅斯政府早前表示，願意與烏克蘭會談，但總統普京最新一段公布的影片中，公開呼籲烏克蘭軍隊推翻自己政府，表明烏克蘭澤連斯基下台，更有利雙方達成和平協議。

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周五（25日）公開凡預錄影片中，普京（Vladimir Putin）呼籲烏克蘭軍隊及民眾重新掌握權力，推倒現有政府。普京指烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）是濫藥癮君子及新納粹主義分子，佔領基輔及把烏克蘭人民當人質，聲稱趕其下台有利俄烏達成和平協議。

英國《衛報》引述軍事專家分析，指俄羅斯今次入侵目的正是推翻烏克蘭現有政權，滿足克里姆林宮政治目的。專家指普京直接呼籲烏軍推翻，似乎是有意製造政治理由，安排傀儡政權控制烏克蘭。美國情報曾指出，俄羅斯有意扶植烏克蘭傀儡政權。

俄羅斯周五提出，準備於白俄羅斯首都明斯克與烏克蘭會談，但先決條件是烏克蘭承諾中立地位，包括「去軍事化」，以及不會加入北約。

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責任編輯：吳漢培