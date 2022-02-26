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【烏克蘭】俄羅斯遭制裁　蘋果Apple Pay、Google Pay等電子支付無限期暫停使用

科技 11:02 2022/02/26

分享：

俄羅斯將無法使用Apple Pay、Google Pay等電子錢包。

俄羅斯持續向烏克蘭發動攻勢，美國及歐盟分別宣布因俄羅斯入侵烏克蘭，決定對俄羅斯銀行實施制裁，包括限制對俄羅斯銀行的外國交易。因此，當地居民將無法使用Apple Pay、Google Pay等電子錢包。

【烏克蘭】烏克蘭遊戲開發商集體發文　譴責俄羅斯挑起戰爭

【烏克蘭】全球最大黑客組織「匿名者」向俄羅斯宣戰！　癱瘓官媒網站

據《Business Insider》報道，俄羅斯中央銀行昨（25日）指，由於其他國家的制裁，俄羅斯五大銀行的國際業務受到限制。這些銀行的客戶將不能再在國外使用他們的銀行卡，甚至不能在網上付款。

聲明提到，受影響的銀行有VTB 集團、Sovcombank、Novikombank、Promsvyazbank 和Otkritie。俄羅斯中央銀行還指出，由於Apple Pay和Google Pay均是美國平台，這五間銀行發行的信用卡，將不再適用於Apple Pay和Google Pay上。

【烏克蘭】錯刪多個俄軍活動追蹤帳戶　Twitter承認錯誤並稱已恢復

責任編輯：曾曉汶

 

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