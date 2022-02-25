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【加密貨幣】瘋狂藝術家炸毁林寶堅尼 碎片以NFT出售

股樓投資 18:55 2022/02/25

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美國有一名瘋狂藝術家，買入一架價值25萬美元的林寶堅尼，將之炸毁，然後以NFT形式拍賣。推抗議加密貨幣圈子中，搵快錢的文化。他在接受加密貨幣媒體《The Block》訪問時表示，加密貨幣背後的科技十分偉大，可以成就很多好事，但實際上卻做了很多壞事，而且不恥於搵快錢文化盛行。

【溫股知新】三項因素累港股   匯控部署勿亂估

這個化名Shl0ms的藝術家，在去年9月時，在Twitter發表有關建議，他表明選擇林寶堅尼是因為他憎恨該牌子，並且林寶堅尼在幣圈有特別意義，不少炒家均希望賺大錢可以駕駛林寶堅尼。意見受不少人支持，包括Ritholtz Wealth Management的COO Nick Maggiulli，他問到會以暴力方式摧毁，還是會慢慢拆散車輛該車？Shl0ms隨後在Twitter展開投票，大部分人士均支持暴力式摧毀。

    點擊圖片放大
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不久，他便獲得足夠資金資助，再加上他早前賣藝術品的收入，買下一架價值25萬美元的二手林寶堅尼。為了萬無一失，他特意請了美國一名爆破專家，先試爆另一輪車，以保證不會有太多碎片。萬事俱備後，在2月初，他便在美國不知名沙漠深處，引爆該林寶堅尼。

到周五（25日），他將999塊碎片做成NFT，其中888個拍賣，保留111個予初始投資者。現時在NFT交易所Opensea中，該系列NFT的地版價為0.8個ETH， 約值1.7萬港元。

 

【青姐話】港股重心下移   惟信心不能移

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撰文 : 龍瑞成

虛擬貨幣 NFT 林寶堅尼 買入 拍賣 文娛藝術 Twitter 美元
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