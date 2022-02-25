【可持續投資】養老同時如何拯救地球 退休基金左右世局

環境保育以及減少碳足跡是大家都能做到，全球暖化的情況在近年愈來愈嚴重，美國太空總署（NASA）稱，在過去20年，有19年錄得歷來最高氣溫，而且暖化趨勢持續加快，NASA更預測2050年的氣候，到了2050年，全球氣溫將上升約攝氏1.5度，人類或許不再適合到外出工作，而想要避開這個情況，大家都開始留意住自己能否為環保做多一步。

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而現在或許在養老的同時可以保育環境，根據 Aviva、Make My Money Matter 和世界自然基金會 （WWF） 的分析指出，轉移養老金的投資方式絕對是綠色轉型的關鍵。對許多人來說，轉移養老金是對環境保護最有力的方式。

養老金對投資界而言是相當重要，對經濟的整體有巨大影響。處理養老金公司在全球投資比某些國家的GDP 總和還要多。

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在金融市場已經有很巨大的轉變，隨著應對氣候變化的壓力越來越大，投資者尋求為一些環境監管的基金公司，可持續投資基金亦是十分常見，可見這類的基金正在不段增長。

或許退休金對於我們來說還有很遠距離，但大家或許是退休的同時都想為破壞已久的環境出一分力，而在退休後正確投資退休金可令環境及自身的經濟都得以持續發展。

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